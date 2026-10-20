ünyanın en zengin insanlarından biri olan 96 yaşındaki Amerikalı milyarder Warren Buffett, yaklaşık 150 milyar dolar değerindeki devasa servetinin yönetimini çocuklarına devretmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’e konuşan mirasçılar, bu astronomik bütçeyi nasıl yöneteceklerine ve hangi hayır kurumlarına dağıtacaklarına henüz net bir karar verebilmiş değil.

Buffett'ın belirlediği miras şartlarına göre; ölümünden sonra tüm servetin hayırseverlik projelerine aktarılması planlanıyor. Bu dev fonun yönetiminden sorumlu olacak olan çocukları Susan (73), Howard (71) ve Peter (68), bağış kararlarını ancak oy birliğiyle alabilecek. Projeleri birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı finanse edecekleri sorusuna en büyük kız Susan Buffett, "Henüz bilmiyoruz, bir karar vermiş değiliz" diyerek sürecin belirsizliğini koruduğunu itiraf etti.

KARDEŞLERİN HAYIRSEVERLİK ALANLARI FAKRLI

Üç kardeşin de halihazırda odaklandığı toplumsal sorumluluk alanları birbirinden farklılık gösteriyor:

• Susan Buffett: Nebraska'da okul öncesi eğitim projelerine destek veriyor.

• Howard Buffett: Küresel gıda güvenliği ve çatışma bölgelerindeki insani yardımlara odaklanıyor.

• Peter Buffett: Yerel toplulukların kalkınması için çalışıyor. En küçük kardeş Peter, geçmişte babasına bu devasa servetin dağıtım sürecine doğrudan dahil olmak istemediğini ilettiğini de belirtiyor.

HAYIRSEVERLİK TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Bugüne kadar 70 milyar dolardan fazla bağış yapan Warren Buffett, geçtiğimiz temmuz ayında radikal bir kararla Bill & Melinda Gates Vakfı’na yaptığı yardımları sonlandırarak hayırseverlik faaliyetlerinin merkezine kendi çocuklarını yerleştirdi. Çocukları, bu dev bütçeyi yaşamları boyunca tamamen tüketmeyi hedeflese de zamanın kendilerine yetip yetmeyeceği konusunda şüphe taşıyor.

BERKSHİRE HATHAWAY'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Yatırım dünyasının efsane ismi, geçtiğimiz eylül ayında yarım asırdır yönettiği Berkshire Hathaway şirketinin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Howard Buffett’a devretti. Kendisi ise onursal başkan unvanıyla yönetim kurulundaki yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak kasım ayında çocuklarının vakıflarına 1,3 milyar dolarlık Berkshire Hathaway hissesi bağışlayacağını duyuran ünlü milyarder, servetinin topluma geri kazandırılması sürecini her geçen gün hızlandırıyor.