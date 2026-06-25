Şanlıurfa merkez ve ilçelerindeki birçok noktada aynı gün içinde çok sayıda anız yangını meydana geldi. Kent genelinde bir gün zarfında kaydedilen toplam 286 yangın olayının 227'sini anız yangınlarının oluşturduğu bildirildi. İhbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

EKİPLER 74 ARAÇ VE 388 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİ

Çıkan yangınlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye bünyesinde toplam 74 araç ile 388 personel görevlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kent genelindeki yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında, itfaiye ekiplerinin bazı kritik noktalarda soğutma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

YANGINLARIN NEDENİ SİGARA İZMARİTİ, CAM ŞİŞE VE ELEKTRİK HATLARI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, kentte yaşanan anız yangınlarının büyük bir bölümünün sigara izmaritleri, doğaya kontrolsüzce bırakılan cam şişeler ve elektrik hatlarından kaynaklandığı belirtildi. Özellikle hava sıcaklığının yüksek ve rüzgarlı olduğu günlerde vatandaşların çok daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca anız yakılmasının hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zararlar verdiği kamuoyuna bir kez daha hatırlatıldı.