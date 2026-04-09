İskoçya’nın kuzeyinde yer alan Orkney Adaları’ndaki bir süpermarkette yapılan lojistik hata, bölgede eşine az rastlanır bir gıda dağıtım operasyonuna dönüştü. Sipariş sistemindeki bir yanlışlık sonucu, 380 kilogram yerine her birinde 100 adet meyve bulunan 380 kasa muz teslim edildi.

MUZLAR ADADA MAHSUR KALDI

Toplamda 38.000 adet muza tekabül eden sevkiyatın, 22.000 nüfuslu adadaki stok limitlerini aşması üzerine mağaza yönetimi ürünleri ana karaya iade etmeyi planladı. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve deniz ulaşımındaki aksamalar nedeniyle ürünlerin geri gönderilmesi mümkün olmadı.

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTILAR

BBC’nin haberine göre, ürünlerin bozulma riskine karşı Tesco mağaza yönetimi sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak stokları ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Yapılan çağrı neticesinde; yerel dernekler, okullar ve spor kulüpleri fazla olan kasaları teslim aldı.

Ada sakinlerinin yardımlaşmasıyla stokların büyük bir kısmı kısa sürede eritilirken, kalan son miktar ise uçak yoluyla takımadanın en kuzeyindeki yerleşim birimine ulaştırıldı. Yetkililer, operasyon sonunda hiçbir ürünün israf edilmediğini bildirdi.

AVRUPA'DA ÇOK TÜKETİLİYOR

Interfel tarafından yayınlanan 2025 tüketim verilerine göre muz, Avrupa genelinde en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Fransa örneğinde muz, toplam meyve satışlarının %18,4’ünü oluşturuyor. Gıda israfıyla mücadele kapsamında Fransa gibi ülkelerde, belirli büyüklükteki marketlerin satılmayan gıdaları bağışlamasını zorunlu kılan yasalar (Garot Yasası gibi) uygulanmaya devam ediyor.