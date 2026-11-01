Dünya kentsel yerleşim tarihinin en istisnai örneklerinden biri kabul edilen Kowloon Walled City, sadece üç futbol sahası büyüklüğündeki sınırlı bir arazi üzerinde plansız şekilde yükseldi. Zaman içerisinde yüzlerce çok katlı yapının aralık bırakılmaksızın birbirine monte edilmesiyle tek parça devasa bir beton kütleye dönüşen bölge, kilometrekareye düşen insan sayısı bakımından dünya rekoru kırdı.

MİMARİ VE MÜHENDİSLİK ONAYI OLMADAN YÜKSELEN 14 KATLI BLOKLAR

Yerleşim alanındaki binalar, herhangi bir resmi ruhsat, mimari proje veya statik mühendislik hesabı yapılmaksızın inşa edildi. Alan kısıtlılığı sebebiyle yapılar 14 kata kadar birbirinin üzerine ve yanına eklemlenerek yükseldi. Taban genişliği yetersiz kaldıkça üst katların dışarıya doğru taştığı bu düzensiz yapılaşma sonucunda, zemin seviyesindeki sokaklar tamamen karanlıkta kaldı. Binaların birbirine yapışması nedeniyle güneş ışığının asla ulaşamadığı koridorlarda, günün 24 saati yalnızca yapay aydınlatmalarla dolaşılabildi.

DEVLET VE POLİSİN GİREMEDİĞİ DÜZEN NASIL İŞLEDİ?

Resmi güvenlik güçlerinin ve kamu otoritesinin uzun yıllar boyunca doğrudan müdahale edemediği alanda, dışarıdan bağımsız bir iç düzen kuruldu. Kamusal şebekelerin bulunmadığı bölgede elektrik ve su ihtiyacı kaçak hatlar ve kurulan derme çatma tesisat ağlarıyla karşılandı.

Bölge, denetim eksikliği nedeniyle vergisiz ve ruhsatsız çalışan yüzlerce küçük ölçekli imalathaneye, kumarhaneye ve diplomasız diş kliniklerine ev sahipliği yaptı. Yaşam koşullarının son derece zorlu olduğu bu labirent yapıda 50 bin kişi, iç içe geçmiş mekanlarda faaliyetlerini sürdürdü.

1993 YILINDAKİ NİHAİ YIKIM

Güvenlik riskleri, yapısal çökme ihtimali ve kamu sağlığı gerekçeleriyle bölgeye yönelik nihai tasfiye kararı alındı. Uzun süren tahliye süreçlerinin ardından devasa beton blok 1993 yılında başlatılan operasyonla tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldı. Alan, daha sonra tarihi mirası simgeleyen bir şehir parkına dönüştürülürken, Kowloon Walled City modern kentsel planlama literatürüne tarihin en yoğun ve anarşik yerleşimi olarak geçti.