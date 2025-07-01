Japon sanatçı Ryo Tatsuki'nin 5 Temmuz 2025'te yaşanacağını öne sürdüğü felaket, dünya çapında endişeye yol açtı. Ryo Tatsuki, yayımladığı "Gördüğüm Gelecek" (The Future I Saw) adlı manga serisinde Japonya'nın güneyinde okyanusun 'kaynadığını' ve ardından büyük bir tsunaminin yaşandığını betimliyor. Bu olayların ise 5 Temmuz 2025 tarihine denk geldiği belirtiliyor. Kehanetin dünya çapında yayılmasıyla birlikte Japonya'ya uçak bileti rezervasyonlarında ciddi düşüşler yaşandı.

"YÜZDE 83'E KADAR GERİLEME GÖRÜLDÜ"

NDTV'nin haberine göre Japonya'ya yapılan uçuş rezervasyonlarında yüzde 83'lük bir azalma görülürken, Bloomberg Intelligence verilerine göre özellikle Hong Kong'dan yapılan rezervasyonlar, geçen yıla kıyasla yüzde 50 oranında düştü. Haziran sonu ve Temmuz başında bu oran yüzde 83'e kadar geriliyor.

FREDDİE MERCURY VE 2011 TSUNAMİSİ'Nİ BİLMİŞTİ

Tatsuki, 1995 yılında Kobe'de meydana gelen büyük depremin yanı sıra Freddie Mercury'nin ölümünü de gördüğünü iddia ediyor.

En dikkat çeken kehanetlerinden birinde ise adeta pandemiyi görmüş gibi; 2020 yılında başlayacak bilinmeyen bir virüs hakkında:

"25 yıl sonra 2020'de bilinmeyen bir virüs gelecek, Nisan'da zirve yapıp kaybolacak ve 10 yıl sonra yeniden ortaya çıkacak."

2011 yılında Japonya'yı vuran yıkıcı tsunami felaketini de daha önce doğru tahmin ettiği öne sürülen sanatçının yeni kehaneti, bu nedenle birçok kişi tarafından ciddiye alınıyor.