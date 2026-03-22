Stack’s Bowers Galleries verilerine göre söz konusu madeni para, San Francisco Darphanesi’nde basılan ve bugüne kadar ulaşılan yedi örnekten biri olma özelliğini taşıyor. PCGS tarafından "AU-55" derecesiyle tescillenen ve "Altın CAC" sertifikasına sahip olan bu özel parça, üretim hatasıyla başlayan 80 yıllık bir koleksiyon tarihini temsil ediyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ ÜRETİM HATASI DEĞER KAZANDI

1943 yılında II. Dünya Savaşı'nın etkisiyle bakırın askeri mühimmat üretiminde kritik bir malzeme haline gelmesi, ABD Darphanesi'ni sent üretiminde çinko kaplı çelik kullanmaya zorlamıştı. Ancak 1944 yılında mermi kovanlarından elde edilen bronz kalıplara geçiş sürecinde, az sayıda 1943 tarihli baskı yanlışlıkla bronz plakalar üzerine yapıldı.

Bu üretim karmaşası sonucunda ortaya çıkan sınırlı sayıdaki madeni para, on yıllardır nümismatik dünyasında bir "hazine avı" haline geldi. Philadelphia'da 17, San Francisco'da 7 ve Denver'da sadece 1 adet olduğu bilinen bu hatalı basımlar, Amerikan sanayi tarihinin en değerli üretim kusurları arasında gösteriliyor.

840 BİN DOLARLIK REKOR SATIŞ REFERANS OLDU

Koleksiyoncuların kondisyonu ve mat parlaklığı nedeniyle yüksek değer biçtiği madeni paranın piyasa gücü, geçmiş satışlarla tescillendi. Ocak 2021'de Heritage Auctions üzerinden gerçekleştirilen bir müzayedede, 1943-D (Denver) serisinden bir bronz sentin 840.000 dolara (37 milyon 172 bin TL) alıcı bulduğu ve bu rakamın PCGS kayıtlarına geçtiği bildirildi.