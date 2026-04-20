İlçede yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Çayabatmaz, komşularından ve babasından gördüğü güvercinlere çocuk yaşta ilgi duymaya başladı. 8 yaşında hobi olarak güvercin beslemeye başlayan Çayabatmaz, kuşlara olan sevgisi, 35 yıllık tutkuya dönüştü. 215 güvercini olan Ahmet Çayabatmaz, güvercinlerini evladı gibi gördüğünü belirtti. Çeşit çeşit güvercinleri olduğunu anlatan Çayabatmaz, “Güvercine ilk başlarda hobi olarak başladım, merak sardım. Hobi olarak başladım. 35 senedir güvercin besliyorum. Şu anda 215 kadar güvercinim var. Farklı renklerde, farklı cinslerde, ayrı bir soy olarak değişiyor güvercinlerim. Çeşit olarak taklacı güvercinleri tutuyorum. Güvercin çeşidi olarak çok güvercin çeşidi var ama sadece bende taklacı güvercinler var. Renk olarak da limon sarıları, portakallar, tahinliler, beyazlar, göğükler, susam benekli, Arap, kalpaklılar var” dedi.

‘İLAÇ TEDAVİLERİNİ KENDİM YAPARIM’

Sabah ilk işinin onların bakımları olduğunu da söyleyen Çayabatmaz, “İlk kalktığımda kuşların yemleri, suları, rahatsızlıkları var mı onları bir kontrol ederim. Yavrulama dönemlerinde güvercinleri birbirinden ayırt etmediği müddetçe tüy döneminde yavruya ara verirler. Genelde ben ekim ayında kuşları erkekli dişili olarak yuvalara ayırırım. Şubat ayının sonlarına doğru da güvercinleri karışım yaparım, eşleri birleştiririm. Eş yapacaklarımı ayrı kafeslerde değiştiririm. İkinci ayın 15’inde falan yumurta dönemine başlarlar, Mart’ın 10’u gibi yavrular çıkmaya başlar. Şu an kuşlarımın veterinerlik işlerini genelde kendim yaparım. Bilmediğim hastalıklar falan olursa bilenlere sorar, ona göre ilaç tedavilerini uygularım. Genelde kendim yaparım. Kuşa yuvasını öğretmek gerekiyor. Mesela dışarıdan kuş getirdiğim zaman önce bir kanadını falan bağlarım, girim çıkım yaparım, etrafı tanıtırım. Ondan sonra yavaş yavaş uçuma başlarım. Güvercini kaçırdığımız kuşlar oluyor ama genelde kaçırmıyoruz” diye konuştu.

‘KENDİ YEMİNİ GÜBRESİNDEN ÇIKARIYOR’

Kuşları tek tek uçurmak gerektiğini de anlatan Çayabatmaz, “Bir futbolcuyu nasıl yetiştiriyor, nasıl eğitiyorsunuz, bunların da o şekilde eğitimi var, antrenmanları var. Antrenmanlarını veririm, uçumunu veririm. İhaleler var, mezatlar var. Oralara götürür, oralardan satım yaparız. Buraya kuş satın almak için gelenler olur, onlara kuşları gösteririm, onlara da satış yaparım. Yeri geldiği zaman da kuş alıyorum. Benim 215 kadar güvercinim var. Emin olun gübreyi yetiştiremiyorum. Bizim Yeşilhisar biraz çiftçi memleketi olduğu için gübre talebinde bulunan çok oluyor. Gübreyi satış yapmıyorum, ben buğday ile takas yapıyorum. Kuşlar kendi yemini gübresinden çıkarıyor. Yani bu işin püf noktaları; güvercinin bakımı, güvercine ilgi, güvercine merak. Meraklı olmayan buna, bakım yapamaz zaten. Bu hayvanı seven insan, kuşları, köpekleri seven insan, bunlara merakı olan insan ailesinden bir tutmaz. Yani ben size şöyle söyleyeyim; çocuğuma ne kadar zaman ayırıyorsam kuşlarıma da o kadar zaman ayırıyorum, evlatlarım kadar seviyorum” ifadelerini kullandı.