Muğla'da çıkarılan değerli diaspor kristalinin Türkiye'deki toplam rezerv hacminin 50 milyar dolar seviyesinde olduğu saptandı. Dünyada sadece tek bir bölgede bulunan bu nadir maden, ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle uluslararası lüks mücevher piyasasını doğrudan şekillendiriyor.

DİASPOR KRİSTALİNİN PİYASA DEĞERİ VE REZERVİ NE KADAR?

Muğla'nın Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkarılan şeffaf diaspor kristalleri, yaklaşık 60 milyon yıllık bir oluşum sürecine sahiptir. Küresel pazarda yüksek kaliteli rezervin bir tonu yaklaşık 5 milyon dolar değerindeyken, özel tasarımlarda işlenmiş tek bir taşın fiyatı 100 bin dolara kadar çıkmaktadır. Elmastan 10 bin kat daha nadir bulunan bu kristal, Hollywood yıldızları ve dünyaca ünlü mücevher tasarımcıları tarafından talep görmesi sebebiyle stratejik bir ekonomik kaynak olarak kabul edilmektedir.

GERÇEK ZULTANİT TAŞI SAHTELERİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

Madenin en belirgin karakteristiği, gün ışığında zeytin yeşili tonlarından kapalı mekanlardaki sarı ışık altında pembe ve kızıl tonlara yumuşak bir şekilde renk değiştirmesidir. Son dönemde popülaritenin artmasıyla birlikte piyasada "laboratuvar üretimi" veya "Zultanit camı" adı altında satılan sentetik ürünlerin sayısında ciddi artış kaydedilmiştir. Uzmanlar, gerçek taşların ışık kaynağına göre şampanya ve yeşil tonları arasında doğal geçişler yaptığını, sahte ürünlerin ise sert ve yapay renk kırılmaları sergilediğini belirterek sertifikasız ürünlere karşı uyarıda bulunmaktadır.