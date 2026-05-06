Brezilya ve Birleşik Krallık'tan araştırmacıların yaptığı son çalışma, Moringa ağacı tohumlarının içme suyunu arıtmada kullanılan ağır kimyasallar kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Moringa özleri, özellikle en tehlikeli plastik türü olan PVC parçacıklarını %98,5 oranında sudan ayırabiliyor.

Tohumlar, sudaki mikroplastiklerin birbirine yapışmasını sağlayarak ağırlaşmalarına ve filtrelenmelerine yardımcı olan doğal bir "mıknatıs" görevi görüyor.

Günümüzde su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan alüminyum sülfat (şap), yüksek seviyelerde toksik olabiliyor ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Moringa tohumları tamamen biyolojik olarak parçalanabilir ve çevreye zarar vermez.

Kimyasal madenciliğe ihtiyaç duymadığı için çok daha ucuz ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Mikroplastikler artık sadece okyanuslarda değil; yiyeceklerimizde, içtiğimiz suda ve hatta beynimizde!

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu plastiklerin hormon bozuklukları ve üreme sorunlarına yol açtığını gösteriyor.

İnsan saçının dörtte biri kadar küçük olan bu parçacıklar, vücudun savunma sistemini kolayca geçebiliyor.

Her ne kadar devasa şehirlerin arıtma tesisleri için milyonlarca tohum gerekse de, uzmanlar bu yöntemin kimyasallara erişimi kısıtlı olan küçük yerleşim yerleri için "hayat kurtarıcı" olabileceğini belirtiyor. Bir adet Moringa tohumu yaklaşık 10 litre suyu temizleyebiliyor!

Eski Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar Moringa’yı suyu temizlemek için binlerce yıl önce kullanmıştı. Bugün modern bilim, bu antik yöntemin 21. yüzyılın en büyük kirlilik sorunu olan mikroplastiklere karşı en güçlü silahımız olabileceğini söylüyor.