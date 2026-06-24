Yaklaşık 110 metre uzunluğundaki yapı, dar bir alanda yükseklik farkını aşmak amacıyla inşa edildi. Mühendisler, dişli ray sistemi kullanmak yerine hattı kendi etrafında döndürerek eğimi yüzde 7 ile sınırlamayı tercih etti. Böylece hem yolcu hem de yük trenlerinin güvenli şekilde geçiş yapması mümkün oldu.

TRENLER TAM BİR DAİRE ÇİZEREK YÜKSELİYOR

Brusio ile Campascio istasyonları arasında yer alan viyadük, trenlerin kendi geçtiği rayları yukarıdan görebildiği nadir yapılardan biri olarak biliniyor. Taştan inşa edilen dokuz kemerli köprü, dağların doğal yapısına mümkün olduğunca uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Mühendisler, daha karmaşık tünel sistemleri yerine açık alanda dairesel bir çözüm geliştirdi.

Bugün Bernina Express güzergahının en çok fotoğraflanan noktalarından biri olan yapı, İsviçre Alpleri'nin manzarasıyla birlikte her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor.

UNESCO KORUMASI ALTINDA BULUNUYOR

Brusio Spiral Viyadüğü, Albula ve Bernina hatlarını kapsayan Rhätische Bahn demiryolu ağıyla birlikte 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Uzmanlar, yapının yalnızca bir ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda 20. yüzyılın başındaki mühendislik anlayışını yansıtan önemli bir eser olduğunu belirtiyor.

Aradan geçen 100 yılı aşkın sürede çeşitli bakım ve güçlendirme çalışmaları geçiren viyadük, günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Yapı, modern teknolojiler olmadan inşa edilmiş olmasına rağmen İsviçre'nin en sıra dışı mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.