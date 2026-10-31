Panama Kanalı projesinin en kritik mühendislik adımlarından biri olan Gatun Barajı'nda son kapağın kapatılmasıyla oluşturulan Gatun Gölü, bölgenin coğrafi ve yerleşim yapısını kalıcı olarak değiştirdi. Mühendis George Goethals yönetiminde inşa edilen toprak dolgu baraj ve dolusavak sistemi, Chagres Nehri vadisini sular altında bırakarak dönemin en büyük yapay su kütlesini meydana getirdi.

KRİTİK SU SEVİYESİ

Yapımına 1907 yılında başlanan ve 1913’te tamamlanan Gatún Barajı, 14 adet büyük kapakla donatılmış beton bir dolusavaktan oluşuyor. Baraj inşaatında dökülen yaklaşık 1,5 milyon metreküp betonla oluşturulan yapı, gemilerin su ayrım çizgisini aşabilmesi için gerekli olan deniz seviyesinden 85 fit (yaklaşık 26 metre) yüksekliğe ulaşmayı hedefliyordu.

1914 yılına kadar devam eden su tutma süreci sonucunda, su seviyesine bağlı olarak yüzey alanı 422 ile 470 kilometrekare arasında değişen bir yapay göl ortaya çıktı.

SULAR ALTINDA KALAN YERLEŞİMLER VE TAHLİYELER

Vadinin suyla dolması, bölgedeki yerleşim birimlerini doğrudan etkiledi. Baraja adını veren eski Gatun köyü doğrudan dolgu setinin altında kalırken; 1.500’den fazla işçinin barındığı atölye merkezi Bohio, 1908 nüfusu 784 olan Frijoles'in yanı sıra San Pablo, Matachin, Ahorca Lagarto ve Tabernilla gibi yaklaşık bir düzine köy tamamen su altında kaldı.

Gorgona gibi bazı bölgelerde yaşayanlar tahliye edilirken, kimi ahşap yapılar sökülerek başka yerleşim yerlerine taşındı.

ALTYAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞAL REZERV

Su baskını, ulaşım ağını da dönüştürdü. 1855 yılında hizmete giren ilk transisthmik demiryolu hattı sular altında bırakılarak daha yüksek kotlara yeni bir hat inşa edildi. 10 Ekim 1913'te Washington’dan gönderilen telgraf sinyaliyle Gamboa setinin patlatılması sonucu Culebra Yarıntısı ile göl birleştirildi.

Suların yükselmesiyle West Hill tepesinin etekleri su altında kaldı ve zirvesi 1.560 hektarlık bir kara parçasına dönüşerek "Barro Colorado Adası" adını aldı. 1923 yılında koruma alanı ilan edilen ada, günümüzde Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü bünyesinde tropikal orman ve iklim araştırmaları istasyonu olarak hizmet veriyor.

KANAL TRAFİĞİ VE ENERJİ ÜRETİMİ

1914 yılında deniz trafiğine açılan Panama Kanalı'nda gemi geçişlerinin yarısından fazlası halen Gatun Gölü üzerinde gerçekleşiyor. Chagres Nehri’nin debisini regüle eden sistem, gemilerin yükseltilip indirilmesi için gereken su dengesini sağlarken, aynı zamanda kapak mekanizmalarının ve lokomotiflerin çalışmasında kullanılan elektrik enerjisinin üretimini de karşılıyor.