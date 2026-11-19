Buenos Aires eyaletinin San Martín kentindeki bir alışveriş merkezinde yer alan fast-food restoranının önünde kayarak düşen 55 yaşındaki bir kadın, açtığı tazminat davasını kazandı. Yıllar süren yargılama sonucunda Ulusal Medeni Temyiz Mahkemesi, hem alışveriş merkezi yönetimini hem de restoran işletmecisini sorumlu tutarak tazminat miktarını faiz hariç 20.300.000 dolar (1 milyar 24 milyon 476 bin lira) seviyesine yükseltti

Dava dosyasına göre olay, 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti. Alışveriş merkezindeki dondurma tezgahının önünde bekleyen Gladys Estela Ocampo, zemindeki kaygan lekeye basarak dengesini kaybetti ve sert bir şekilde yere düştü.

Olay anını gören bir tanık, yerde kirli bir leke bulunduğunu ancak müşterileri uyaran herhangi bir güvenlik levhasının yer almadığını ifade etti.

Düşme sonrası sol kolunda ve bileğinde ciddi yaralanmalar oluşan Ocampo, 26 Ocak 2021'de ilk operasyonunu geçirdi. Mahkemeye sunulan uzman raporlarına göre mağdur; fizik tedavi seanslarının yanı sıra toplam üç ayrı ameliyat olmak zorunda kaldı. Yapılan incelemelerde kadının bilek hareketlerinde kısıtlama, sinir hasarı ve sol kolunda kalıcı yara izi kaldığı tespit edildi.

WhatsApp mesajları delil oldu

Hukuki sürecin seyrini değiştiren en önemli delil, mağdur ile işletme çalışanları arasındaki WhatsApp yazışmaları oldu. Bilirkişi incelemesiyle kadının telefonundan kurtarılan Aralık 2020 tarihli mesajlarda, bir restoran çalışanının Ocampo’ya sağlık durumunu ve kolundaki yaranın iyileşme sürecini sorduğu ortaya çıktı. Ocampo’nun dondurma tezgahı yakınında düştüğünü belirtmesi üzerine çalışan, olaydan haberdar olduklarını doğrulayarak kendisine müşteri hizmetleri numarasını iletti. Mahkeme; bu yazışmaların, tanık ifadeleri ve tıbbi raporlarla birleştiğinde kazanın yaşanma biçimini kesin olarak kanıtladığına hükmetti.

2 şirket birlikte sorumlu tutuldu

İlk derece mahkemesi başlangıçta yalnızca alışveriş merkezinin yöneticisi Cencosud’u kusurlu bulmuş, donurmacının işletmecisi Arcos Dorados Argentina hakkındaki davayı ise reddetmişti.

Temyiz sürecinde hakimler, müşteri güvenliğini sağlama yükümlülüğünün yemek şirketini de kapsadığına karar vererek ilk hükmü bozdu ve her iki şirketi müştereken sorumlu tuttu.

İlk kararda 15.300.000 (yaklaşık 772 milyon lira) olarak belirlenen tazminat tutarı, Medeni Mahkeme G Dairesi'nin 30 Ekim 2026 tarihli kararıyla kanıtlanan zararlar doğrultusunda 20.300.000’e (yaklaşık 1 milyar 24 milyon 476 bin lira) çıkarıldı. Şirketlerin faiziyle birlikte ödeyeceği tazminatın dağılımı şu şekilde belirlendi:

• Fiziksel engellilik tazminatı: Kalıcı sakatlık ve yaralanmalar için 12.000.000

• Manevi tazminat: Kaza ve ameliyat süreçlerinde yaşanan acı ve ıstırap için 8.000.000

• Masraflar: Tıbbi harcamalar, ilaç ve ulaşım giderleri için 300.000

Mahkeme ayrıca, somut bir gelir kaybı kanıtlanamadığı gerekçesiyle ek kazanç kaybı tazminatı talebini reddetti.