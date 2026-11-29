Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, tarımsal üretimde dışa bağımlılığı ve maliyetleri doğrudan düşüren biyoteknolojik bir üretim modelini hayata geçirdi. Mevsim ve hava şartlarından bağımsız olarak yıl boyu kesintisiz fidan üretimi sağlayan bu sistem, yerel üreticilerin hastalıktan arındırılmış ve yüksek verimli bitki türlerine erişimini kökten değiştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla yaklaşık 6 ay önce kendi bütçesiyle Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı devreye aldı. Klasik yöntemlerden farklı olarak bitkilerin yaprağından, sürgününden veya yaprak sapından alınan küçücük bir doku parçası, steril laboratuvar ortamında çoğaltılarak yüz binlerce fide ve fidana dönüştürülüyor.

MEVSİMDEN BAĞIMSIZ YIL BOYU ÜRETİM YAPILIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı sorumlusu moleküler biyolog Zeynep Alsaç, tarımsal üretim ile biyoteknolojiyi bir araya getirdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan öncülüğünde kurulan merkezdeki işleyişi aktaran Alsaç, küçücük bir doku parçasını steril besi ortamında çoğalttıklarını ifade etti. Bu yöntem sayesinde dış hava koşullarına ve mevsim şartlarına bağlı kalmadan yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabildiğini vurgulayan Alsaç, haziran ayında dikilmesi gereken meyve fidanlarının dikim zamanına kadar binlerce adet hazır hale getirilebildiğini kaydetti.

HANGİ BİTKİLER ÇOĞALTILIYOR?

Laboratuvarda aktif olarak kivi, zeytin, domates, salata, lavanta ve ortanca fideleri ile fidanları üzerinde çalışma yürütülüyor. Yetkililer, üreticilerin talep ettiği her türlü bitkinin bu yöntemle laboratuvar ortamında çoğaltılabildiğini bildirdi.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMEDEN AYNI TÜR ÜRETİLİYOR

Bitkilerin genetiği ile oynama gibi bir işlem kesinlikle yapılmadığının altını çizen Zeynep Alsaç, temel amaçlarının tamamen aynı genetiğe sahip, hastalıklardan ari ve verimli bitkiler yetiştirmek olduğunu açıkladı. Dışarıdan alınan fidanlarda tür doğruluğu ve hastalık riski yaşanabildiğine dikkat çeken Alsaç, tadı ve verimi yüksek olan anaç bitkilerden alınan yaprak sapı veya boğum ucu parçalarıyla birebir aynı özellikte yüz binlerce yeni fidan ürettiklerini dile getirdi.

İKİ FİDANDAN BİNLERCE KİVİ AĞACI ELDE EDİLİYOR

Üreticilerden gelen yoğun talep üzerine şu an ağırlıklı olarak kivi fidanı üretimine odaklandıklarını belirten Alsaç, sistemin sağladığı maliyet avantajını çarpıcı bir örnekle aktardı. 400 ağaçlık bir kivi bahçesi kurmak isteyen bir üreticinin normal şartlarda 400 ayrı fidan satın alması gerekirken, laboratuvarda yalnızca 2 kivi fidanından binlerce yeni fidan üretilebiliyor. Bu sayede iki anaç bitkiden binlerce kivi ağacı elde edilerek tarımda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.