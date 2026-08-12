Tek bir adam, bir baraka ve yaklaşık 200 günlük çalışma… Finlandiyalı mühendis Lukas Sjoman, tamamen güneş enerjisiyle çalışan Helios 11 adlı yatını kendi imkanlarıyla inşa etti.

Yaklaşık 20 bin 724 dolara mal olan 11 metrelik tekne, Finlandiya'dan İspanya'nın Ibiza Adası'na kadar 3 bin deniz milinden fazla yol kat etti ve bu yolculuk boyunca yakıt için tek kuruş harcamadı.

Deniz kontrplağı ve fiberglastan yapılan Helios 11'in çatısındaki güneş panelleri, güneşin en güçlü olduğu saatlerde yaklaşık 4 bin watt enerji üretebiliyor. Bu güç, iyi hava koşullarında tekneyi yaklaşık 7 knot hızla ilerletmeye ve 24 saatte 270 kilometreye kadar yol almasına yetiyor. Güneşin daha zayıf olduğu günlerde bile tekne yaklaşık 70 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Teknenin hareketini, enerjisini akülerden alan 6 kilovatlık elektrik motoru sağlıyor. Aküler ise tekne demirliyken güneş panelleri sayesinde yeniden şarj oluyor. Öyle ki Sjoman'ın anlattığına göre, bazı günlerde öğleden sonrayı yüzerek ve güneşlenerek geçirmek bile akülerin yeniden tamamen dolmasına yetiyor.

Sjoman, teknenin yapım sürecini de kanalında adım adım paylaştı. Güneş panelleri konusunda birçok deneme yapan mühendis, denizde dayanıklılık sağlayacak sistemi bulana kadar sert ve esnek paneller arasında birkaç kez değişiklik yaptı. Teknenin ağırlığını mümkün olduğunca düşük tutmak ise projenin en önemli noktalarından biri oldu. Çünkü eklenen her kilogram, tekneyi hareket ettirmek için güneşten daha fazla enerji gerektiği anlamına geliyordu.

Yolculuk ise tamamen sorunsuz geçmedi. Sjoman'ın İspanya'da demirlediği sırada, yatın yanaşamadığı sığ kıyılara ulaşmak için kullandığı küçük yardımcı botu çalındı. Buna rağmen Helios 11 yolculuğunu tamamladı ve güzergah boyunca kendisinden üç kat daha büyük bazı yelkenli tekneleri geride bıraktı.

Sjoman şimdi daha büyük bir projeye hazırlanıyor. Mühendis, 16 metrelik güneş enerjili bir katamaran inşa ederek tamamen yakıtsız okyanus geçişlerini mümkün hale getirmeyi hedefliyor.