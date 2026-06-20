Dünyanın en kurak çölü olarak kabul edilen, Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü, nadir görülen yağışların ardından "çiçek açan çöl" (desierto florido) fenomenine sahne oldu. Bölgede uykuda olan yüzlerce bitki tohumunun eş zamanlı olarak çimlenmesiyle, çorak manzara pembe, leylak, beyaz ve sarı tonlarında bir çiçek halısıyla kaplandı.

SIRA DIŞI YAĞIŞLAR METEOROLOJİK BİR TETİKLEYİCİ

Bilim insanları tarafından Mars koşullarına benzerliği nedeniyle laboratuvar olarak kullanılan ve yıllarca yağış almayan bölgeleri barındıran Atacama'da, bu yıl iklim normlarının dışına çıkıldı. Uzmanlar, fenomenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için özellikle doğru aylarda metrekareye 15 ila 30 milimetre arasında yağış düşmesi, sıcaklık ve nem dengesinin belirli bir kombinasyona ulaşması gerektiğini belirtiyor. Bu yıl gerçekleşen sıra dışı yağışlar, toprağın altında yıllardır koruyucu mekanizmaları sayesinde hayatta kalan tohumları harekete geçirdi.

200'DEN FAZLA ENDEMİK TÜR UYANDI

Nemin toprağa nüfuz etmesiyle birlikte birkaç hafta içinde çölün kumul ve yamaçlarında büyük bir değişim kaydedildi. Bölgeye özgü endemik türler arasında yer alan; Ananucas, Suspiros, Patas de guanaco, Garras de leao gibi çiçekler neredeyse aynı anda çiçek açtı. Bitki örtüsünün canlanmasıyla birlikte, bölgeye polen taşıyıcı böcekler ve kuş türleri de akın etti. Bu durum, çöl ekosisteminin geçici bir süreliğine hareketli bir yaşam alanına dönüşmesini sağladı.

SON 40 YILDA SADECE 15 KEZ GÖZLEMLENDİ

Belirli bir takvime bağlı olmayan ve tamamen nadir iklimsel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu fenomen, son 40 yılda Atacama Çölü'nde sadece 15 kez gözlemlendi. Araştırmacılar, bu çiçeklenmelerin sıklığının ve yoğunluğunun küresel iklim değişiklikleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bölgedeki iklimsel kaymaları gözlemlemek adına bir gösterge teşkil ettiğini ifade ediyor.