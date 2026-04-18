Havacılık teknolojisinin sınırlarını zorlayan "Singapur - New York" hattı, yolcularına uçaktan hiç inmeden dünyanın neredeyse yarısını dolaştırıyor. Yaklaşık 15.350 kilometrelik bu rota, modern mühendisliğin bir gövde gösterisi olarak kabul ediliyor.

Singapore Airlines tarafından işletilen SQ24 sefer sayılı uçuş, Singapur Changi Havalimanı’ndan havalanıp New York’taki JFK Havalimanı’na teker koyana kadar yaklaşık 18 saat 40 dakika ile 19 saat 15 dakika arasında havada kalıyor. Bu süre, rüzgarın yönüne ve mevsimsel koşullara göre değişiklik gösterse de, ticari havacılık tarihindeki "kesintisiz en uzun uçuş" unvanını korumaya devam ediyor.

HİÇ YAKIT İKMALİ YAPMADAN UÇUYOR

Bu devasa mesafeyi aşabilmek sıradan bir uçakla mümkün olmuyor. Bu rotada kullanılan Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range - Ultra Uzun Menzil), özel olarak tasarlanmış bir yakıt sistemine sahip. Standart modellere göre çok daha fazla yakıt taşıyabilen ve ağırlık tasarrufu için modifiye edilen bu uçak, gökyüzünde yakıt ikmali yapmadan 18.000 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Neredeyse 20 saat boyunca kapalı bir kabinde kalmak, yolcular için hem fiziksel hem de psikolojik bir sınav niteliği taşırken, havayolu şirketi, bu süreci kolaylaştırmak için kabin içerisinde özel stratejiler uyguluyor.

Bu stratejiler şu şekilde:

Gelişmiş aydınlatma: Vücut saatini varış noktasına alıştırmak için güneşin doğuşunu ve batışını taklit eden LED ışıklandırmalar kullanılıyor.

Kabin basıncı ve nem: Uçak, standart jetlere göre daha düşük bir kabin irtifasında basınçlandırılıyor ve daha yüksek nem oranına sahip. Bu da yolcuların daha az yorulmasını ve cildinin kurumasını engelliyor.

Özel menü: Sindirimi kolay, enerji veren ve dehidrasyonu önleyen özel yemek listeleri sunuluyor.