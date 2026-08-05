Toprağa bir kez dikilen kuşkonmaz fideleri, her yıl yeniden ekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak 15 ila 20 yıl boyunca kesintisiz ürün veriyor. Sıfırlanan tohum ve yıllık dikim maliyetleri, artan pazar talebiyle birleştiğinde üreticinin kısa sürede yüksek ticari kazanç elde etmesini sağlıyor.

KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDEN BU KADAR KAZANDIRIYOR?

İlkbaharda hızla gelişen kuşkonmaz sürgünleri, hasat sezonu boyunca neredeyse her gün yeniden toprak yüzüne çıkıyor. Her yıl tekrarlanan fide, tohum ve toprak hazırlığı masraflarını sıfırlayan bu yapı, işçilik ile üretim giderlerini en alt seviyeye indiriyor.

ÜRÜNÜN PAZAR TALEBİ VE SATIŞ İMKANLARI HANGİ SEVİYEDE?

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte kuşkonmaza olan pazar talebi ivme kazandı. Restoranlar, oteller ve ulusal zincir marketler üreticilerden doğrudan ve yüksek miktarlarda alım garantili siparişler oluşturuyor.

TEK DİKİMLE 20 YIL HASAT NASIL YAPILIYOR?

Toprağa yerleştirilen kök sistemi, doğru bakım uygulandığında 20 yıla kadar uzanan süre boyunca her sezon taze sürgün üretiyor. Üreticiler her ilkbaharda aynı kökten düzenli olarak ürün toplayarak uzun vadeli gelir elde ediyor.