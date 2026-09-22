Son bir yılda araç fiyatları yüzde 8.7 yükselirken bu oran enflasyon ve dövizdeki artışın gerisinde kaldı. Sektörde satış yapan 1.050 firmadan 300’ünün kepenk kapattığı belirtilirken, İstanbul Bağcılar’daki İSTOÇ’ta da durgunluk dikkat çekiyor. Yüksek maliyetlere dayanamayan esnaf tek dükkana iki farklı firmanın tabelasını asarak ayakta kal- maya çalışıyor.

İSTOÇ’ta 30 yıldır esnaflık yapan Sefer Keklik, satışların ‘çok kötü durumda’ olduğunu söyledi. Son 2-3 yıldır esnafın küçülmeye gittiğini belirten Keklik, bunun nedenlerini ‘maliyetler, kredilerin olmaması, faizlerin yüksek olması, dövizin çakılı kalması’ sözleriyle sıraladı. Keklik, “Bugün değil de 2 aydır satış yaptınız mı diye sorarsanız; hiç siftahım yok 2 aydır” dedi.

“ARABA YATIRIM DEĞİL”

Dükkanda beş kişi çalıştıklarını belirten Keklik, “Dükkanın mülkiyeti bana ait olmasaydı ben bir gün burada durmazdım, kapatır giderdim” ifadelerini kullandı. Keklik, “Yememizden kısıyoruz, giymemizden kısıyoruz, içmemizden kısıyoruz ki durabilelim. Belki açılır” diye konuştu. 1994-95’ten beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Şenol Çelik ise otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını söyledi. Çelik, “Eskiden araba prim yapardı, insanlar yatırım için alırdı. Şimdi çalışmayan evlat gibidir, göze batıyor” diye konuştu.

Vergi, sigorta ve akaryakıt maliyetlerine dikkat çeken Çelik, “Çok da zaruri değilse insanlar araba almıyor. İstese de yapamıyor” dedi.

Daha ziyade hafif ticari araç sattıklarını belirten Çelik, “İnsanlar binerken bir yandan da iş yapabiliyor” dedi. Binek ve lüks araçların ise maliyetleri nedeniyle ağır satıldığını söyledi.

Esnaf çift tabelaya geçti

Yüksek kiraların esnafı zorladığını belirten Şenol Çelik, cadde üzerindeki dükkan kiralarının 200-250 bin liraya çıktığını söyledi. “Cadde üzerindeki 250 bin liralık kirayı karşılayamayan esnaf, pasaj içinde 50-60 bin liraya küçük dükkan tutuyor” diyen Çelik, bazı esnafların da aynı dükkânı paylaşarak iki tabela ile çalışmaya başladığını anlattı. Piyasadaki durgunluğu “Her gün bir önceki günü arar olduk” sözleriyle anlatan Çelik, “İnşaattan tut, gıdadan tut, otomotivden... Hepsi zaten bir trenin vagonu gibidir. Lokomotif durdu mu, vagonlar da durmuş oluyor” dedi.