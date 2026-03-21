Ramazan Bayramı boyunca ünlü isimlerin konserlerinden elde edecekleri ücretler belli oldu. Bayramda bazı sanatçılar tek gecede yüksek gelir elde edecek.

25 MİLYON LİRA KAZANACAK

2. Sayfa'nın haberine göre; Ebru Gündeş, Antalya ve Kıbrıs’ta vereceği konserlerden 25 milyon TL kazanacak. Sibel Can 15 milyon TL, Özcan Deniz 12 milyon TL ve Derya Bedavacı 10 milyon TL alacak.

YILDIZ TİLBE 12 MİLYON LİRA ALACAK

Listenin devamında Yıldız Tilbe 12 milyon TL, Serkan Kaya 6 milyon TL, Zeynep Bastık 3 milyon TL, Derya Uluğ 3 milyon TL, Yaşar İpek 2 milyon TL ve Hande Ünsal 1,5 milyon TL ücret alacak.