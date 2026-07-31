Peru'daki İnka uygarlığından kalan taş duvarlar, aradan geçen yüzyıllara ve çok sayıda depreme rağmen hâlâ dimdik ayakta. Üstelik bu yapılar inşa edilirken ne beton ne de harç kullanıldı.

Modern mühendisliğin bile hayranlıkla incelediği İnka taş duvarları, yüzyıllardır ayakta kalmayı başarıyor. Peru'nun Cusco kentinde ve çevresindeki tarihi yapılarda görülen bu duvarlar, yaklaşık 500 yılı aşkın süredir onlarca büyük depreme rağmen neredeyse hiç zarar görmedi.

İşin en dikkat çekici yanı ise yapım tekniği. İnka ustaları taşları birbirine bağlamak için ne beton ne de harç kullandı. Bunun yerine her bir taşı milimetrik hassasiyetle yontarak komşu taşlara kusursuz şekilde oturttular. Taşlar arasındaki boşlukların bazı noktalarda bir jilet bile girmeyecek kadar dar olduğu belirtiliyor.

Deprem sırasında yıkılmıyor

Uzmanlara göre bu yapıların sırrı, taşların birbirine kilitlenen özel geometrisinde yatıyor. Deprem sırasında taş bloklar hafifçe hareket edebiliyor, sarsıntının etkisini dağıttıktan sonra ise yeniden eski konumlarına oturuyor. Bu sayede duvarlar çatlamadan ve dağılmadan ayakta kalabiliyor.

Bu mühendislik yaklaşımı sayesinde İnkalar tarafından inşa edilen birçok yapı, yüzyıllar boyunca Güney Amerika'da meydana gelen güçlü depremlere rağmen varlığını korudu.

Tonlarca ağırlıktaki taşlar kusursuz şekilde yerleştirildi

Bazı taş blokların ağırlığı onlarca tonu bulmasına rağmen, taşların birbirine bu kadar hassas biçimde nasıl yerleştirildiği hâlâ tartışma konusu. Araştırmacılar, İnka ustalarının gelişmiş taş işleme teknikleri, rampalar ve insan gücünü bir arada kullanarak bu yapıları inşa ettiğini düşünüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde

İnka uygarlığının başkenti olan Cusco'daki tarihi taş yapılar bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Her yıl milyonlarca turist, yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu duvarları yakından görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

İnka taş işçiliği, günümüzde de deprem dayanımlı yapı tasarımları üzerinde çalışan mühendisler tarafından incelenmeye devam ediyor. Harç ya da beton kullanılmadan inşa edilen bu duvarlar, aradan geçen yüzyıllara rağmen sağlamlığını koruyarak tarihin en etkileyici mühendislik başarılarından biri olarak gösteriliyor.