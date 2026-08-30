XCMG ile Sinopec Heavy Lifting & Transportation tarafından ortaklaşa geliştirilen vincin ilk ünitesi, 28 Ağustos 2026'da Jiangsu eyaletindeki Xuzhou kentinde üretim hattından çıktı. Ancak vincin 14 bin tonluk tam kapasiteye ulaşabilmesi için ikinci ana ünitenin de tamamlanarak sisteme entegre edilmesi gerekiyor.

İKİ DEV ÜNİTE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Yeni vinç, geleneksel sistemlerden farklı olarak birlikte çalışabilen iki ana üniteden oluşuyor. İlk ünitenin montajı tamamlandı ve kendi başına kaldırma operasyonları gerçekleştirebiliyor. İki ünitenin birleştirilmesiyle sistemin maksimum kaldırma kapasitesi 14 bin tona, kaldırma momenti ise 700 bin ton-metreye ulaşacak.

14 bin tonluk kapasite yaklaşık 9 bin 300 otomobilin toplam ağırlığına denk geliyor. Ancak bu değer vincin her koşulda 14 bin ton kaldırabileceği anlamına gelmiyor. Gerçek kapasite; yükün uzaklığı, bom konumu ve operasyonun geometrisine göre değişiyor. Üretici XCMG, sistemi dünyanın ilk 14 bin ton kapasiteli halka tipi vinci olarak tanımlıyor.

NÜKLEER SANTRALLERDE KULLANILACAK

Dev vincin geliştirilmesindeki temel amaçlardan biri nükleer santral inşaatlarını hızlandırmak. Modern santrallerde giderek daha büyük parçaların önceden birleştirilip tek parça halinde sahaya getirilmesi, binlerce tonluk yapıların kaldırılmasını gerektiriyor.

XCMG'nin açıklamasına göre yeni sistem, tek bir konumdan ve aynı bom düzeniyle iki nükleer adadaki büyük modüllerin ve ana ekipmanların kaldırılmasını sağlayabilecek. Böylece bazı parçaların sahada küçük bölümler halinde birleştirilmesi yerine daha büyük bloklar halinde monte edilmesi mümkün olacak.

Vincin yalnızca nükleer santrallerde değil, petrokimya tesisleri ve açık deniz rüzgar enerjisi projelerinde de kullanılması planlanıyor. Özellikle giderek büyüyen rüzgar türbinlerinin ağır parçalarının yüksek noktalara taşınmasında sistemin kapasitesinden yararlanılacak.

ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 30'DAN FAZLA AZALTACAK

Dev makinede doğrudan elektrikli tahrik sistemi kullanılıyor. XCMG'nin verdiği bilgilere göre bu teknoloji, enerji tüketimini yüzde 30'dan fazla azaltırken operasyon verimliliğini yüzde 20 artırabilecek. Şirket ayrıca yakıt maliyetleri ve karbon emisyonlarının da düşürüleceğini belirtiyor.

Projenin kritik parçalarının yerlilik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu ve tasarım sürecinde binden fazla simülasyon ile yüzlerce test gerçekleştirildiği açıklandı. İkinci ünitenin de tamamlanmasının ardından iki parçalı sistem 14 bin tonluk nihai kapasitesine ulaşacak.