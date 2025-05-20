Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı itibarıyla 12 ay sonrasının enflasyon beklentisinin yüzde 25.1’e gerilediğini savundu. CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, “Türkiye ekonomik sosyal, siyasal, yönetsel bir krizle karşı karşıya. Tek haneli enflasyon hayal. Ekonominin iyi işlemesi için demokrasi, hukuk devleti ve bu çerçevede güven ve öngörülebilirlik olmalı. Yoksa ne ekonomi düzelir ne de enflasyon düşer” dedi. 2023 seçimleri sonrasında uygulamaya konulan ekonomik programın 2. yılının tamamlanmak üzere olduğunu da hatırlatan Türeli ‘’ Ortada başarılı hiç bir sonuç yok, ekonomik istikrar programı da yok’’ dedi.

YÜK MİLLETİN SIRTINDA

Türeli, şunları söyledi: ‘’Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinin tutması da hayal. Uygulanan ekonomik politikanın yükü, milyonlarca işçinin, emeklinin, memurun, çiftçinin sırtında. Rezervlerde azalış var. Merkez Bankası iki yılda toplam 1.5 trilyon lira zarar etti. Büyüme hızı yavaşladı. İşsizlik artacak, iflas eden ve konkordato ilan eden şirketler artıyor. Hanehalklarının borçları katlanıyor, gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor. Emeğin milli gelirden aldığı pay azalıyor, yoksulluk yaygınlaşıyor ve derinleşiyor. Ekonominin iyi işlemesi için demokrasi, hukuk devleti, ve bu çerçevede güven ve öngörülebilirliğin olması lazım. Türkiye’de ise otoriter bir rejime gidiş, demokrasi dışı arayışlar var ve bundan ekonomi son derece olumsuz etkileniyor.”