Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Hong Kong’a bağlı Yau Tong’daki alışveriş merkezinde bulunan zincir kafede yemek yiyen bir çiftin, evcil hayvanların girişine izin verilmeyen kafe bölümüne köpekleriyle girdiği iddia edildi.

İÇECEK BARDAĞINA DÖKTÜ

Paylaşımı yapan kullanıcıya göre çift, köpekleri için katlanabilir bir su kabı kullandı ve daha sonra bu kapta kalan suyu, kafeden temin edilen ve kendi içecekleri için kullanılan bir bardağa boşalttı.

Olayla ilgili paylaşılan fotoğrafta; çiftin kafede oturduğu, masada içecekler ile yemek takımlarının yer aldığı, köpeğin ise evcil hayvan arabasında olduğu görülüyor.

YALNIZCA İNSAN TÜKETİMİNE UYGUN

Söz konusu iddia, kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda tepki topladı. Kullanıcıların bir bölümü, bu davranışı hijyen kurallarına aykırı ve ortak kullanım alanlarında kabul edilemez olarak değerlendirirken, özellikle restoranlarda kullanılan bardak ve tabakların yalnızca insan tüketimine uygun olduğu yönündeki görüşler öne çıktı.

POLİTİKALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE YOL AÇACAK

Bazı yorumlarda ise gıda güvenliği ve kamu sağlığına dikkat çekilerek, bu tür davranışların işletmelerin evcil hayvan dostu politikalarını gözden geçirmesine yol açabileceği ifade edildi. Öte yandan evcil hayvan sahiplerinin bir kısmı da benzer olayların tüm köpek sahiplerine yönelik olumsuz algı oluşturabileceğini ve daha sıkı kısıtlamalara neden olabileceğini savundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın ardından ne kafe işletmesinden ne de alışveriş merkezi yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.