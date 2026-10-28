GALATASARAY’IN dünya yıldızı Victor Osimhen, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Nijeryalı golcü sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 karşılaşmada 68 gol ve 19 asist üreterek tam 87 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Seyrantepe’deki derbide sahne alan 27 yaşındaki forvet 9 haftası geride kalan Süper Lig’de 7 maça çıktı. 8 golle krallık yarışında Salah ve Orban ile birlikte zirveye yerleşti.

RAKİP TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI

AVRUPA sahnesinde de durdurulamayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çıktığı 19 maçta 14 gol, 5 asist üretirken derbilerdeki etkileyici grafiğiyle dikkat çekti. Fenerbahçe’ye karşı 5 gol ve 1 asistle oynayan, Beşiktaş ile Trabzonspor’un ağlarını da 2’şer kez havalandıran Victor Osimhen taraftarın gönlünde şimdiden özel bir yer edinmiş durumda. Rakip savunmaların korkulu rüyası olan yıldız forvet, Galatasaray’da adeta tek kişilik bir hücum ordusuna dönüşmüş durumda.