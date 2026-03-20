Baidu ve Tencent gibi büyük teknoloji şirketlerinin teşvikiyle OpenClaw, farklı kuşaklardan çok sayıda kullanıcıya ulaştı ve aynı zamanda Çin’de 'tek kişilik şirket' (OPC) trendinin de itici gücü haline geldi.

Çin’in avantajı, tüm dijital sistemlerin birbirine entegre olması ve otoriter yönetim sistemi sayesinde teknolojilerin hızla devreye alınabilmesi.

OpenClaw, sadece sohbet eden bir asistan olmanın ötesinde, WhatsApp, Telegram, iMessage, Slack, Discord ve Signal gibi iletişim platformlarında görev alabiliyor.

Kullanıcıların önceki konuşmalarını hatırlıyor, hatırlatmalar gönderebiliyor, izin verilirse görevleri otomatikleştiriyor ve bilgisayarda komut çalıştırabiliyor. Pek çok kullanıcı, OpenClaw’u Siri’nin olması gereken hali olarak nitelendiriyor.

Kullanıcılar, OpenClaw’un neredeyse tüm işlemleri otonom yapabilmesini en büyük avantaj olarak görüyor. İnternette arama yapmak, uçak bileti almak veya diğer botları yönetmek gibi görevleri yerine getirebilmesi, bireysel kullanımın ötesinde yeni iş modellerine kapı aralıyor.

Kullanıcılardan Wang Xiaoyan, OpenClaw sayesinde kendi işini kurduğunu ve asistanın 7/24 çalışabildiğini belirtti.

Danışmanlık şirketi Greenkern ortağı Tom van Dillen, OPC modelinin doğrudan OpenClaw ile bağlantılı olduğunu ve pazarlama, finans ve idari işlerin otomatikleştirilebildiğini söyledi. Böylece Çin, açık kaynaklı bir aracı ulusal üretkenlik altyapısına dönüştürme konusunda diğer ülkelerin önünde ilerliyor.

Uzmanlar, platformların eğlenceli ve kullanışlı olmasına rağmen ciddi güvenlik riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Özellikle ajanların özel verilere, mesajlaşma kanallarına ve bilgisayarlarda komut çalıştırma yetkisine sahip olması, “hibrit varlıklar” haline gelme riskini artırıyor ve mevcut güvenlik sistemlerinin bu kimlikleri tanımakta zorlandığı belirtiliyor.