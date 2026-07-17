İngiltere merkezli sera üreticisi First Tunnels uzmanlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, yaz aylarında bahçelerde artış gösteren fare popülasyonuna karşı kimyasal veya zararlı yöntemler yerine uygulanabilecek maliyetsiz ve pratik önlemler açıklandı.

Uzmanlar tarafından önerilen üç temel yöntem şu şekilde:

1- Yaban hayatını beslemeye ara verilmesi

Bahçelerdeki kuş yemliklerinin ve dökülen yemlerin fareler için açık büfe görevi gördüğü belirtilmektedir. Farelerin tahıl ve tohum türü besinlere yönelmesi nedeniyle, bahçedeki fare hareketliliği azalana kadar kuşların ve diğer yabani hayvanların beslenmesine ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

2- Bahçe dağınıklığının giderilmesi

Farelerin sığınma ile gizlenme alanlarını azaltmak amacıyla bahçe temizliğinin önemine dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda alınabilecek önlemler şunlardır:

Çimlerin düzenli olarak kısa biçilmesi, depolama alanlarının düzenlenmesi ve gereksiz eşyalardan arındırılması, bahçedeki çöplerin hızla uzaklaştırılması, aşırı büyümüş bitki ve çalı alanlarının en aza indirilmesi.

3- Çevresel düzenin sık sık değiştirilmesi

Farelerin doğaları gereği "neofobik" (yeni nesnelerden korkan ve kaçınan) canlılar olduğu ifade edilmektedir. Bahçe içindeki mevcut eşyaların yerlerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve alana yeni nesnelerin eklenmesiyle oluşturulacak yabancılık hissinin, fareleri alandan uzaklaştırarak yeni beslenme bölgeleri aramaya yönlendireceği belirtilmektedir.