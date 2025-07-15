İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasının ardından başlayan “şaibe” ve “usulsüzlük” iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 36 öğrencinin LGS sınavından 500 tam puan aldığını duyurdu.

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 6 öğrencinin ve Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de 4 öğrencinin 500 tam puan aldığına dikkat çeken Çömez, toplamda 3 'Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip’ okulunda 46 öğrencinin 500 tam puan aldığına vurgu yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Çömez, paylaşımında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sınava ilişkin kritik sorular yöneltirken şu ifadeleri kullandı:

- Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış. Oran % 9.

- Türkiye’deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27.

Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da % 0,07.

- Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin?

-Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sıfır hata ile 500 tam puan alan 6 öğrenci var.

- Aynı şekilde Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4 öğrenci 500 tam puan almış.

- Yani 3 “Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip’te” toplam 46 öğrenci kusursuz bir performans sergilemiş.

- Geri kalan 3500 İmam Hatip’te ise sadece 17 öğrenci 500 tam puan alabilmiş. Bu koku değil kokuşmuşluk hali!

- Bu üç okuldaki yöneticileri ve öğrencileri sorgulayın, pisliğin ne kadar derin olduğunu göreceksiniz