Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye çatısı altında serebral palsili çocuklara hizmet veren kurum, son yıllarda art arda yapılan zamlarla gündemdeydi.

Çok sayıda iş insanı ve yardımseverin destekleriyle ayakta kalan kurumun, yardımların azalmasıyla birlikte ekonomik sorunlarla baş edemez hale geldi.

MİRASA SAHİP ÇIKIN

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları velileri eylem yaparak okulun devredileceğini açıkladı. Veliler, “Sakıp Sabancı’nın bu kutsal emanetine sahip çıkın. Bu çok derin bir vicdani sorumluluktur.

Engellilerin toplum içinde eşit bireyler olarak yaşamalarını sağlamak, onun en kıymetli ideallerinden biriydi. Bu ideali yaşatmak, yalnızca Sabancı ailesinin değil, tüm toplumun ortak görevidir.

Devletimizin özel eğitim alanındaki çabalarına saygı duymakla birlikte, bu derece uzmanlaşmış, deneyimli ve sevgi temelli bir kurumun kamuya devriyle aynı kalitenin sürdürülemeyeceği konusunda ciddi endişeler taşıyoruz” çağrısı yaptı.

PROTOKOLÜ GERİ ÇEKİN

Aileler devamında “Sabancı ailesine çağrımızdır” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu eşsiz kurumun yaşaması, çocuklarımızın geleceği için hayati önem taşıyor. Devir protokolü imzalanmadan geri çekilmeli, okul desteklenmeye devam etmelidir. Çocuklarımızın sesini duyun. Bu okul kapanırsa sadece bir kapı değil, umut kapanır"