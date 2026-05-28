Otomotiv dünyasında elektrikli araçlara geçiş hız kazanırken, tüketicilerin en büyük çekincesi hâlâ "menzil yetersizliği" olarak öne çıkıyor.

Son dönemde piyasaya sürülen lüks segment modeller 500 mil (yaklaşık 800 km) gibi dikkat çekici menziller sunsa da, BMW iX3 veya Volvo EX60 gibi devlerin 56 bin sterlinin üzerindeki başlangıç fiyatları geniş kitlelere hitap etmekten uzak kalıyor.

Pazarın diğer ucunda yer alan uygun fiyatlı şehir içi alternatifleri ise (örneğin yeni Renault Twingo) 200 mil barajının altında kalarak uzun yolculuklar için yetersiz bir performans sergiliyor.

Dailymail'de yer alan habere göre, hatchback, crossover ve küçük SUV çizgilerini bir araya getiren yeni nesil bir segment, bu iki uç nokta arasındaki boşluğu doldurmaya başladı.

Aile hayatı için yeterli pratikliğe sahip, şehir içi trafiğinde avantaj sağlayacak kadar kompakt ve uzun yolculuklar için yüksek menzil sunan, fiyat/performans oranı en başarılı 5 model şu şekilde sıralanıyor:

Mini Countryman E

Başlangıç Fiyatı: 33.005 £ (2.032.548,90 Türk Lirası)

Maksimum Menzil: 310 mil (yaklaşık 500 km)

BMW çatısı altındaki Mini’nin bugüne kadar ürettiği en büyük model unvanını taşıyan Countryman E, kompakt SUV segmentinde iddialı bir duruş sergiliyor. Araç, markanın ikonik sürüş dinamiklerini uzun yolculuk kabiliyetiyle birleştiriyor.

Hızlı Şarj Performansı: %10’dan %80 batarya doluluğuna ulaşması sadece 29 dakika sürüyor.

MG4 EV

Başlangıç Fiyatı: 32.995 (2.031.981,24 Türk Lirası)

Maksimum Menzil: 338 mil (yaklaşık 544 km)

Pazarın en çok satan elektrikli otomobillerinden biri olan MG4, dış tasarım güncellemeleri ve geliştirilen iç mekan kalitesiyle tamamen tazelendi. Modelin en büyük yeniliği ise batarya paketlerinde yapılan optimizasyonlar oldu.

Hızlı Şarj Performansı: %10-80 arası hızlı şarj süresi 25 dakika olarak belirtiliyor.

Skoda Elroq SE L 85

Başlangıç Fiyatı: 37.060 £ (2.282.322,31 Türk Lirası)

Maksimum Menzil: 355 mil (560 km)

Hızlı Şarj Performansı: Bataryanın %10’dan %80’e dolması için 28 dakikalık bir şarj süresi yeterli oluyor.

Nissan Leaf Engage+ (75kWh Batarya)

Başlangıç Fiyatı: 33.145 £ (2.041.044,57 Türk Lirası)

Maksimum Menzil: 374 mil (yaklaşık 600 km)

Hızlı Şarj Performansı: Gelişmiş batarya mimarisi sayesinde 30 dakikadan kısa sürede %80 doluluğa ulaşıyor.

Kia EV3 (Air + 81.4kWh)

Başlangıç Fiyatı: 34.555 £ (2.127.871,33 Türk Lirası)

Maksimum Menzil: 375 mil (yaklaşık 603 km)

Hızlı Şarj Performansı: %10’dan %80 doluluk seviyesine 31 dakikada erişebiliyor.