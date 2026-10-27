Türkiye pazarında satışta bulunan ve tek şarjla en uzun mesafeyi katedebilen 10 elektrikli otomobil modeli belirlendi; sıralamanın zirvesine 818 kilometrelik menziliyle Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC yerleşti. Açıklanan veriler, gelişen batarya mimarileri sayesinde elektrikli araçların tek bir dolumla şehirler arası uzun mesafeleri kesintisiz tamamlayabildiğini gösteriyor.

800 KİLOMETRE BARAJINI HANGİ MODELLER GEÇTİ?

Pazardaki resmi katalog verilerine göre iki model 800 kilometre sınırını aşmayı başardı. Zirvede yer alan Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC sunduğu 818 kilometrelik menzille ilk sırada konumlanırken, hemen ardından gelen BMW iX3 50 xDrive 805 kilometrelik menzil kapasitesiyle ikinci sıraya yerleşti. Her iki araç da yüksek batarya hacimleri ve düşük rüzgar direnci katsayılarıyla uzun yol verimliliğinde öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UZUN MENZİLLİ 10 MODEL

Türkiye'de resmi satışı bulunan ve sundukları menzil değerleriyle ilk 10 basamağı oluşturan elektrikli otomobiller şu şekilde sıralandı:

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC - 818 KM BMW iX3 50 xDrive - 805 KM Audi A6 Sportback e-tron - 776 KM DS Automobiles DS N°8 Etoile Long Range - 710 KM Volvo ES90 Twin Motor Performance - 696 KM Volkswagen ID.7 Pro - 698 KM Peugeot E-3008 Long Range - 650 KM Hyundai Ioniq 6 Uzun Menzil - 680 KM Tesla Model 3 Long Range - 572 KM BYD Sealion 7 - 502 KM

YENİ NESİL BATARYALAR SÜRÜŞ ALIŞKANLIKLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Listenin üçüncü basamağında yer alan Audi A6 Sportback e-tron 776 kilometre, dördüncü sıradaki DS Automobiles DS N°8 Etoile Long Range ise 710 kilometrelik sürüş menziliyle 700 kilometre bandının üzerinde kalıyor. 500 kilometrenin üzerine çıkan bu menzil değerleri, kullanıcıların şehirler arası seyahatlerde şarj istasyonu planlaması yapma zorunluluğunu azaltırken içten yanmalı motorlu araçlarla olan menzil farkını da kademeli olarak kapatıyor.