230 metre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip gemi, aynı anda otomobil, SUV, kamyonet, ağır iş makineleri ile elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Toplam 14 araç güvertesine sahip olan gemi, önceki nesil 9 bin ila 9 bin 500 araç kapasiteli gemileri geride bıraktı.

LNG İLE ÇALIŞIYOR

Gemide sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan çift yakıtlı tahrik sistemi kullanılıyor. Ayrıca IMO Tier III emisyon standartlarını karşılayan sistem, yakıt tüketimini ve zararlı gaz salımını azaltmayı hedefliyor. Son teslim edilen versiyonda güneş panellerinden oluşan bir enerji sistemi de bulunuyor ve bu sistem geminin günlük elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayabiliyor.

ARAÇ İHRACATINI HIZLANDIRACAK

Uzmanlara göre bu büyüklükteki gemiler, otomobil üreticilerinin tek seferde daha fazla araç sevk etmesine olanak sağlayarak taşıma maliyetlerini düşürebilir. Özellikle Çin'in son yıllarda hızla artan elektrikli otomobil ihracatında bu tür yüksek kapasiteli gemilerin önemli rol oynaması bekleniyor.