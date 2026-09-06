ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 4 Eylül'de Kongre'ye bildirilen paketin ana yüklenicisi Boeing olacak. Washington, satışın Suudi Arabistan'ın hava savunma ve hassas vuruş kabiliyetini güçlendireceğini, aynı zamanda ABD ve Körfez ülkeleriyle kullanılan sistemler arasındaki uyumu artıracağını belirtti.

10 BİN 4 GÜDÜM KİTİ İSTEDİ

Satış paketinde 5 bin 4 adet KMU-572 ve 5 bin adet KMU-556 JDAM güdüm kiti bulunuyor. Bunlara ek olarak 5 bin 4 adet 500 librelik BLU-111 ile 5 bin adet 2 bin librelik BLU-117 genel maksat bombasının tedarik edilmesi planlanıyor. Böylece toplam bomba sayısı da 10 bin 4'e ulaşıyor.

Pakete ayrıca FMU-139 tapa sistemleri, DSU-38 ve DSU-40 hedef algılayıcıları, yedek parçalar, destek ekipmanları ve teknik-lojistik hizmetler dahil edildi. ABD yönetimi, Suudi Arabistan'ın söz konusu sistemleri mevcut envanterine dahil etmekte güçlük yaşamayacağını öngörüyor.

MENZİLİ 74 KİLOMETREYİ AŞABİLİYOR

JDAM-ER sistemi, klasik genel maksat bombalarını GPS ve ataletsel seyrüsefer sistemiyle yönlendirilen hassas mühimmatlara dönüştürüyor. Standart JDAM'dan farklı olarak kullanılan açılır kanatlar, bombanın bırakıldıktan sonra daha uzun mesafeye süzülmesini sağlıyor. 500 librelik JDAM-ER versiyonunun uygun koşullarda 74 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiği belirtiliyor.

Bu özellik sayesinde savaş uçakları mühimmatı hedefin hemen üzerinden bırakmak yerine daha uzak mesafeden kullanabiliyor. ABD'nin onayladığı satışın gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan, farklı ağırlıklardaki genel maksat bombalarını uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürebilecek geniş bir envantera sahip olacak. Satışın nihai miktarı ve bedeli ise yapılacak sözleşmelere bağlı olarak değişebilecek.