Nijerya'da ulusal şebekeden bağımsız olarak inşa edilen güneş enerjisi mini şebekeleri, kırsal toplulukların ve küçük işletmelerin elektrik ihtiyacını doğrudan karşılamak üzere yaygınlaştırılıyor. Dünya Bankası destekli 750 milyon dolarlık DARES (Yenilenebilir Enerji Yoluyla Dağıtılmış Erişim Ölçeklendirme) projesiyle, ülkede on yıllardır süren elektrik kesintisi sorununun çözülmesi amaçlanıyor.

17,5 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK ARZI

Dünya Bankası, Aralık 2023'te ulusal şebekenin ulaşamadığı bölgeler için 750 milyon dolarlık krediyi onayladı. Nijerya Kırsal Elektrifikasyon Ajansı koordinasyonunda yürütülen projede, özel enerji geliştiricilerine performansa dayalı hibeler veriliyor. Şirketler, kurulumları tamamlayıp haneleri sisteme bağladıktan sonra ödeme alıyor. Girişimle, toplam 17,5 milyon kişinin yeni veya iyileştirilmiş elektriğe erişimi hedefleniyor.

280 BİNDEN FAZLA JENERATÖR DEVRE DIŞI KALACAK

Nijerya'da yaklaşık 86 milyon kişi güvenilir elektrik arzından yoksun durumda ve kesintiler nedeniyle yaygın olarak benzinli/dizel jeneratörler kullanılıyor. Proje kapsamında kurulacak batarya depolamalı güneş enerjisi sistemlerinin, 280 binden fazla jeneratörün yerini alması bekleniyor. Böylece yüksek yakıt maliyetlerinin ve hava kirliliğinin azaltılması öngörülüyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE ALTYAPI DESTEĞİ

Dünya Bankası tahminlerine göre; kaynak atölyeleri, değirmenler ve restoranlar dahil olmak üzere 237 bin küçük işletme istikrarlı elektriğe kavuşacak. Daha önce 5,5 milyon kişiye ulaşan "Nijerya Elektrifikasyon Projesi"nin devamı niteliğindeki bu modelde, büyük trafo ve iletim hatlarına ihtiyaç duyulmuyor. Yetkililer, merkezi olmayan bu mini şebekelerin finansman sonrasında birkaç ay içinde tamamlanabildiğini belirtti.