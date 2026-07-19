Gemi; Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü, Kore Gemi ve Okyanus Mühendisliği Araştırma Enstitüsü ile Samsung Heavy Industries tarafından ortaklaşa geliştiriliyor. Ancak verilen onay, geminin hemen inşa edileceği anlamına gelmiyor. Projenin ayrıntılı tasarım, güvenlik doğrulaması ve kritik teknolojilerin test edilmesi gibi aşamalardan geçmesi gerekiyor.

İKİ REAKTÖR GEMİNİN ANA ENERJİ KAYNAĞI OLACAK

Tasarlanan konteyner gemisinin merkezinde, denizcilik uygulamaları için geliştirilen iki adet erimiş tuz reaktörü bulunacak. Küçük modüler reaktör sınıfında değerlendirilen bu sistemler, geminin ihtiyaç duyduğu elektrik ve itki gücünü sağlamak üzere planlandı.

Reaktörlerin geminin orta bölümüne yerleştirilmesi, ağırlık dağılımının ve güvenliğin daha kontrollü yönetilmesini amaçlıyor. Buna ek olarak enerji depolama sistemi, reaktörlerden elde edilen gücün gemi içindeki farklı sistemlere daha dengeli aktarılmasını sağlayacak. Projede kullanılan deniz tipi reaktöre “MARINA” adı verildi.

YAKIT DEPOLARI VE BACALAR KALDIRILACAK

Nükleer enerji kullanılması sayesinde geleneksel gemilerde bulunan büyük yakıt tanklarına ve egzoz bacalarına ihtiyaç duyulmayacak. Tasarım ekibi, bu bölümlerin kaldırılmasıyla gemide daha fazla yük alanı oluşturulabileceğini ve taşıma kapasitesinin artırılabileceğini belirtiyor.

Projenin arkasındaki kurumlar, bundan sonraki süreçte reaktör güvenliği, gövde tasarımı ve güç yönetim sistemleri üzerinde çalışacak. Amaç, fosil yakıt kullanmadan uzun mesafeli yük taşımacılığı yapabilecek yeni nesil gemilerin önünü açmak. Bununla birlikte nükleer enerjili ticari gemilerin yaygınlaşabilmesi için liman erişimi, uluslararası mevzuat, sigorta ve acil durum prosedürleri gibi birçok konunun da çözülmesi gerekiyor.