Özellikle insansız hava araçlarına karşı kullanılabilen sistemler, geleneksel roketleri hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. Yeni alımın, Ürdün'ün bölgedeki hava tehditlerine karşı savunma gücünü artırması hedefleniyor.

1500 ADET LAZER GÜDÜMLÜ ROKET ALACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 Kasım'da onaylanan olası satış paketi, 1500 adede kadar APKWS II roketi veya güdüm kitinin yanı sıra fırlatıcıları, patlayıcı harp başlıklarını, roket motorlarını ve çeşitli destek ekipmanlarını kapsıyor.

BAE Systems şirketinin ana yüklenici olması beklenen anlaşmada eğitim, bakım, teknik destek ve lojistik hizmetleri de bulunuyor. ABD yönetimi, satışın Ürdün'ün mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağını belirtiyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KARŞI KULLANILACAK

APKWS II sistemi, standart 70 milimetrelik roketlere lazer güdüm özelliği kazandırarak hedeflerin daha hassas şekilde vurulmasını sağlıyor. Hava ve kara platformlarından kullanılabilen mühimmat, özellikle insansız hava araçlarının etkisiz hale getirilmesinde daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor.

Yaklaşma tapası sayesinde hedefe doğrudan çarpmadan da patlayabilen roketlerin, Ürdün hava sahasının korunmasında önemli rol oynaması bekleniyor.