ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın talep ettiği silah paketinin olası satışına onay verdi. Kahire'nin talebi 2.020 adet FGM-148F Javelin füzesi ile 200 adet hafif komuta ve fırlatma ünitesini kapsıyor. Füze sayısının 20'sinin test amacıyla kullanılacak mühimmatlardan oluştuğu belirtildi.

832 MİLYON DOLARLIK PAKET

Satış paketinde yalnızca füzeler ve fırlatma sistemleri bulunmuyor. Eğitim sistemleri, füze simülasyon mühimmatları, yedek parçalar, teknik dokümanlar, bakım ve lojistik desteğin yanı sıra ABD hükümetinin sağlayacağı teknik yardım da anlaşmanın kapsamında yer alıyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada, satışın Mısır'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kapasitesini artırmasının beklendiği belirtildi. Programın hayata geçirilmesi için Mısır'a ilave ABD hükümeti veya yüklenici personelinin gönderilmesinin gerekmediği de kaydedildi.

SATIŞ HENÜZ TAMAMLANMADI

Silahların ana yüklenicileri ABD merkezli Lockheed Martin ile RTX olacak. Javelin, kızılötesi arayıcı başlığı sayesinde hedefini fırlatıldıktan sonra takip edebilen ve özellikle zırhlı araçlara karşı kullanılan taşınabilir bir tanksavar füze sistemi. FGM-148F modeli doğrudan saldırının yanı sıra zırhlı araçların daha zayıf olan üst bölümünü hedefleyen saldırı profiline de sahip.

Ancak açıklanan 2.020 füze ve 832 milyon dolarlık rakam kesinleşmiş bir satın alma sözleşmesi anlamına gelmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı şu aşamada olası dış askeri satışa onay verdi ve süreç Kongre'ye bildirildi. Nihai miktar ve bedel, sonraki görüşmeler ve anlaşma sürecinde değişebilir.