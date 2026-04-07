Hava gücü kapasitesi ve uçak sayısı bakımından dünyanın en büyük tesislerini barındıran ABD’de, beş ana üs operasyonel yetenekleriyle öne çıktı. B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarının kıtalararası görev icra ettiği operasyonel süreçlerde bu tesislerin lojistik ve stratejik rolü dikkat çekti. Slashgear tarafından derlenen verilere göre, bazı üsler aktif savaş uçağı sayısıyla liderliği göğüslerken, bazıları ise devasa yedek filolarıyla "dünyanın en büyük uçak deposu" unvanını taşıyor.

TEST VE EĞİTİMİN MERKEZİ

Florida'da 724 mil karelik devasa bir alana yayılan Eglin Hava Üssü, F-35A pilotlarının eğitimine ve yeni nesil F-15EX Eagle II uçaklarının test süreçlerine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 100 aktif uçağın bulunduğu üs, sivil havaalanları ile pistlerini paylaşacak kadar büyük bir yüz ölçümüne sahip olmasıyla biliniyor. Kuzey Carolina’daki Seymour Johnson Üssü ise "Kartal Ülkesi" lakabıyla anılıyor ve bünyesinde 100’den fazla F-15E Strike Eagle savaş uçağı barındırıyor.

ULUSLARARASI PİLOTLARIN EĞİTİM ADRESİ

Arizona’da bulunan Luke Hava Üssü, 150’den fazla modern uçakla yabancı pilotların eğitim merkezi haline geldi. Singapur Cumhuriyeti gibi müttefik ülkelerin pilotları, F-16 ve F-35A uçuş eğitimleri için bu tesisi kullanmaya devam ediyor. Nevada’daki Nellis Hava Üssü ise 180’den fazla aktif muharip araçla "aktif birlik" liderliğini elinde tutuyor. Ünlü "Thunderbirds" akrobasi ekibine ve kapsamlı "Kızıl Bayrak" tatbikatlarına ev sahipliği yapan üs, dünyanın en zorlu hava savunma okullarından biri olarak kabul ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK DEPOSU

Arizona'da yer alan Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü, uçak sayısı bakımından tüm tesisleri geride bırakan benzersiz bir özelliğe sahip. 309. Havacılık Bakım ve Yenileme Grubu bünyesinde, depolanmış halde 4.000’den fazla uçak bulunuyor. "Kemiklik" olarak da bilinen bu devasa depo, sadece hurda uçakları değil, her yıl yaklaşık 100 adedi tekrar hizmete sokulan hazır yedek filoyu da barındırıyor. Bu kapasite, olası bir büyük ölçekli savaş durumunda ABD’nin anında devreye alabileceği devasa bir hava gücü rezervini oluşturuyor.