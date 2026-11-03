Normal karayollarında kullanılması mümkün olmayan dev araç, maden sahalarında tonlarca kaya ve toprağı taşımak için geliştirildi. Boyutları nedeniyle sıradan kamyonlardan tamamen farklı bir mühendislik tasarımına sahip.

İKİ MOTORU TOPLAM 4 BİN 600 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

BelAZ 75710, yaklaşık 20,6 metre uzunluğa, 9,75 metre genişliğe ve 8,17 metre yüksekliğe sahip. Boş ağırlığı yaklaşık 360 ton olan kamyon, tam yükle birlikte 800 tonu aşan bir ağırlığa ulaşabiliyor.

Araçta iki adet 16 silindirli dizel motor bulunuyor. Toplam 4 bin 600 beygir güç üreten bu motorlar, elektrikli tahrik sistemine enerji sağlıyor. Dev kamyonun azami hızı ise yaklaşık 64 kilometreye ulaşıyor.

8 DEV LASTİKLE YÜZLERCE TON TAŞIYOR

Kamyonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, dört aks yerine iki aks üzerinde toplam sekiz lastik kullanması. Her biri insan boyundan çok daha yüksek olan bu lastikler, aracın muazzam ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlandı.

BelAZ 75710'un yakıt deposu yaklaşık 5 bin 600 litre dizel alabiliyor. Bu büyüklükteki bir aracın yakıt tüketimi de oldukça yüksek olduğundan kamyon, yalnızca büyük ölçekli madencilik faaliyetlerinde kullanılıyor.

Belaruslu üretici BelAZ tarafından geliştirilen araç, dünyanın en yüksek taşıma kapasitesine sahip maden kamyonları arasında yer alıyor.