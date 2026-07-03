Brezilya'nin Sao Paulo Eyalet Hükümeti, Sao Paulo, Sao Caetano do Sul ve Sao Bernardo do Campo şehirlerinin sınırında inşa edilen Piscinao Jaboticabal tesisini geçtiğimiz yıllarda hizmete açtı. Latin Amerika'nın en büyük taşkın geciktirme havuzu unvanına sahip olan bu devasa yeraltı yapısı, bölgedeki makro drenaj sistemine entegre edilerek işletmeye alındı.

TESİS 900 MİLYON LİTRE SU DEPOLAMA HACMİNE SAHİP

Brezilya Çevre, Altyapı ve Lojistik Eyalet Bakanlığı verilerine göre tesis 900 milyon litre su depolama hacmine sahip olup bu miktar 360 olimpik yüzme havuzunun kapasitesine eşit kabul ediliyor. Toplam 13 metre derinliğinde olan ve 130 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Taşkın esnasında biriken suyun kontrollü tahliyesi amacıyla tesise her biri saniyede 850 litre akış hızına sahip altı adet motorlu pompa seti kuruldu. Yapının, yaklaşık 100 kilometrekarelik bir havzada etkili olması ve bölgedeki yaklaşık 1,5 milyon nüfusa doğrudan fayda sağlaması öngörülüyor.

PERİYODİK TEMZİLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Sistemin işleyişi, kentsel drenaj hattından gelen fazla suyun geçici olarak depolanması ve ardından motorlu pompalarla kademeli olarak nehir yatağına deşarj edilmesi prensibine dayanıyor. Drenaj ağının taşıdığı tortuların kapasiteye zarar vermemesi için tesiste periyodik temizlik çalışmaları yürütülecek. Eyalet hükümetine bağlı SP Aguas ajansı, Jaboticabal'ın da dahil edilmesiyle birlikte metropol bölgesinde toplam 27 rezervuarın temizlik ve bakım işlemlerini yürütüyor.