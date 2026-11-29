Brezilya Merkez Bankası verilerine göre, Eylül 2020'de tedavüle giren ve üzerinde yeleli kurt figürü bulunan 200 R$'lık banknotlardan ilk etapta tam 450 milyon adet basıldı.

14,2 santimetre uzunluğunda olan bu 450 milyon banknotun uç uca eklenmesi halinde 63 bin 900 kilometrelik bir hat oluşacağı, bunun da Dünya'nın 40 bin kilometrelik çevresinin bir buçuk katından fazlasına denk geldiği hesaplandı.

Ancak aradan geçen altı yılın ardından, Haziran 2026 itibarıyla 90 milyar R$ toplam değere sahip bu dev stoğun yalnızca 184,9 milyon adetlik (yaklaşık 37 milyar R$) kısmının aktif olarak dolaşımda olduğu, kalan 265,1 milyon adetlik bölümün ise Merkez Bankası kasalarında bekletildiği ortaya çıktı.

BANKNOTLARA TALEP DURMA NOKTASINA GELDİ

Veriler incelendiğinde 200 R$'lık banknotun piyasadaki mevcut kullanım oranının yıllar içinde kademeli olarak arttığı görülse de yeni banknot basımına yönelik talep neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

2020 yılında 53,4 milyon adet olan dolaşımdaki banknot sayısı, Haziran 2026'da 184,9 milyona ulaşarak altı yılda yüzde 246'lık bir artış kaydetti. Buna karşın Merkez Bankası'nın piyasaya yeni banknot sürme hızı (yıllık emisyon) aynı dönemde yüzde 76,4 oranında geriledi.

2020'de piyasaya ilk sürülen 53,4 milyonluk hacme kıyasla, 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülen yeni banknot miktarı 12,6 milyon adette kaldı ve Darphane yeni basım için hiçbir sipariş almadı.

Büyük umutlarla basılan banknotların depolarda beklemesinin ardındaki en temel nedenin ise banknotun piyasaya çıkmasından sadece iki ay sonra, Kasım 2020'de devreye alınan anlık dijital ödeme sistemi "Pix" olduğu belirtildi.