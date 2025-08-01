ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Çin'deki yeni salgın hastalık nedeniyle alarma geçti. ABD, Çin'in belli eyaletlerine gidilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Sivrisinek yoluyla bulaşan bu virüs, özellikle Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde hızla yayılıyor.

Temmuz başında tespit edilen ilk vakanın ardından ülkede 5 bin civarında vaka kayda geçti. Guangdong’da yalnızca geçen hafta yaklaşık 3 bin yeni vaka bildirildi.

BİR SİNEK ISIRIĞI YETER

Çin’de artan chikungunya vakaları nedeniyle seyahat uyarısı yayımladı. CDC'nin sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “CDC, Çin’in Guangdong eyaletinde bildirilen chikungunya salgınından haberdar. Şu anda salgının büyüklüğünü ve kapsamını değerlendirmekteyiz” dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, yıl başından bu yana en az 16 ülkede toplam 240 bin vakaya ulaştı. Hastalık sebebiyle 90 kişi yaşamını yitirdi.

CDC’ye göre taşıyıcı bir sivrisinek tarafından ısırılmak virüsü bulaştırmak için yeterli. Salgınlar, Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Hint ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda da görülüyor.

TEDAVİSİ YOK

Virüs, ateş ve eklem ağrısına yol açıyor. Baş ağrısı, kas ağrısı, deri döküntüsü ve eklemlerde şişlik gibi belirtiler de görülüyor. Ağır vakalarda uzun süreli sakatlıklara neden olabiliyor.

Virütik hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar, seyahat edenlere sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almalarını öneriyor.

CDC, salgınlar ve doğal afetler sırasında yolcuların dikkat etmesi gereken sağlık önlemleri konusunda bilgilendirme yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen salı günü yaptığı açıklamada, virüsün 20 yıl önceki küresel salgını tekrar etmesini önlemek için acil eylem çağrısında bulundu.

HIZLA YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre virüs, Hint Okyanusu bölgesinden Avrupa ve diğer kıtalara yeniden yayılmaya başladı.

Kurumun tıbbi yetkililerinden Diana Rojas Alvarez, şu anda dünya genelinde 119 ülkede yaklaşık 5,6 milyar insanın chikungunya riskiyle yaşadığını söyledi.

DSÖ, virüsün 2004’ten bu yana geçirdiği genetik değişimlerle daha kolay yayılabildiğinin de altıonı çizdi.