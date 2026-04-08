1950’li yılların tozlu arşivlerini inceleyen bilim insanları, insanlık henüz uzaya bir uydu bile göndermemişken gökyüzünde beliren gizemli parlamaları kanıtladı. NASA’nın eski geliştiricisi Ivo Busko ve ekibi, gökbilimci Dr. Beatriz Vilarroel’in teorilerini destekleyen sarsıcı veriler yayınladı.

Gökbilim dünyası, Ekim 2025'te yayımlanan ve kökeni 1950'lere dayanan "geçici gökyüzü olayları" haberiyle sarsıldı.

NASA Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Ivo Busko, yürüttüğü bağımsız analizlerle, 1949-1957 yılları arasında gökyüzünde açıklanamayan düzinelerce ışık patlaması yaşandığını resmen doğruladı.

Araştırmanın en çarpıcı noktası, bu parlamaların çoğunun insan yapımı ilk uydu olan Sputnik 1'in 1957'deki fırlatılışından önce gerçekleşmiş olması. Dr. Beatriz Vilarroel, bu ışık noktalarının ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere sahip olduğunu ve "dönen nesneler" gibi davrandıklarını belirtti. İnsan faaliyetinin olmadığı bir dönemde gökyüzünde beliren bu cisimler, bilim dünyasında "bilinen doğal olaylarla açıklanamaz" olarak nitelendiriliyor.

98 BİN FOTOĞRAF PLAKASI İNCELENDİ

Busko ve VASCO grubu, Hamburg Gözlemevi'nde 1950'lerin ortasında çekilen 98.000 fotoğraf plakasını özel bir analitik yöntemle taradı. Yapılan analizlerde:

Yaklaşık 30 dakika arayla çekilen görüntü çiftlerinde, aynı bölgelerde kısa süreli parlamalar tespit edildi.

Bu parlamaların nükleer testlerin yapıldığı dönemle paralellik gösterdiği, ancak nükleer serpintiyle açıklanmasının zor olduğu vurgulandı.

Veriler, "geçiş süreçleri" olarak adlandırılan bu gizemli parlamaların varlığını bağımsız olarak kanıtladı.

Ivo Busko, arXiv'de yayımlanan çalışmasında, elde edilen kanıtların Vilarroel'in ekibi tarafından bildirilen olağandışı fenomenlere daha fazla ağırlık kattığını yazdı. İnsanlığın henüz yörüngeye bir vida dahi göndermediği bir çağda, ayna gibi parlayan ve gökyüzünde dönen bu nesnelerin ne olduğu sorusu, modern astronominin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.