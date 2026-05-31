CHP’de önceki gün Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği bayramlaşma programı parti içindeki safları da belli etmeye başladı.

CHP Genel Başkanlığı’na mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir bayramlaşma programı düzenledi. Partililerle bir araya geldiği etkinlikte gündeme dair bir konuşma da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun bu programına, daha önce yanında duran birçok önemli isimden beklenen destek gelmedi. Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak desteğini gösteren 22 milletvekilinden 3’ü daha sonra desteğini çekmişti. Desteğini çeken isimler kurultayın biran önce toplanması çağrısında bulunmuştu. Geriye kalan 19 milletvekilinden 7’si ise kritik süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

‘GÜÇ KAYBI’ YORUMU

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki programına Ali Öztunç, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Gürsel Erol, Semra Dinçer, İlhan Kesici ve Kadim Durmaz destek paylaşımı yapmadı. Gülizar Biçer Karaca ise sosyal medya hesaplarını korumaya aldı.

Genel Merkez’deki bayramlaşma hamlesinin ardından yaşanan bu sessizlik, Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki kemik tabanında ciddi bir güç kaybı ve geri çekilme yaşandığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Genel merkeze giden isimler

Kılıçdaroğlu’nun programına katılmak için CHP Genel Merkezi’ne giden isimler arasında eski milletvekillerinden Bülent Kuşoğlu ve Metin Lütfi Baydar yer aldı. Halen Meclis’te görev yapan milletvekillerinden ise Kadim Durmaz, Deniz Demir, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Ali Fazıl Kasap ve Orhan Sarıbal bayramlaşmaya katıldı. Kadim Durmaz’ın programa katılmasına rağmen sosyal medya hesabında ‘sessizliği’ tercih etmesi ise dikkat çekti.

Sadece 4 belediye başkanı

Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezi önündeki buluşmasına CHP örgütünden katılım sınırlı oldu. Buluşmaya CHP’nin 400’den fazla seçilmiş belediye başkanından sadece Ümit Uysal (Muratpaşa), Onur Bozkurter (Marmara Ereğlisi), Arif Hikmet Kılıç (Çat) ve Abdulvahap Göçer (Yazıhan) belediye başkanları katıldı. 81 CHP il başkanından ise Bingöl ve Adıyaman il başkanları Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Bir kişi daha görevi reddetti

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’nde yer alan eski milletvekili Mehmet Tüm, tedbiren görevlendirildiği PM üyeliğini kabul etmedi.

CHP’nin vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmesi gerektiğini belirten Tüm, “Oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir” dedi.

Mehmet Tüm

‘TARAFI OLMAYACAĞIM’

Yaşananların sadece partiye değil Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar verdiğini vurgulayan Tüm, “Bu koşullar altında, partimizdeki ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum” diyerek, kararı parti örgütünün vermesi gerektiğini söyledi.