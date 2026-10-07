Srinagar kenti dışındaki kırsal alanlarda yetiştirilen Mawal çiçeklerinin koyu kırmızı kadifemsi yaprakları, hiçbir makine kullanılmadan, tamamen geleneksel yöntemlerle tek tek elle toplanıyor.

Toplanan bu çiçekler, rengini ve aromasını koruması amacıyla güneşte kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan yapraklar daha sonra ince bir toz haline getirilerek doğal bir gıda boyasına dönüştürülüyor.

KEŞMİR MUTFAĞININ VE WAZWAN ZİYAFETLERİNİN LEZZET SIRRI

Yalnızca süs bitkisi olarak değil, bölge gastronomi kültürünün de önemli bir parçası olan Mawal tozu, Keşmir’in meşhur geleneksel "Wazwan" ziyafetlerinin en kritik bileşeni konumunda.

Özellikle bölgenin dünyaca ünlü et yemeği Rogan Josh başta olmak üzere pek çok geleneksel tabağa kendine has zengin kırmızı rengini veren bu doğal baharat, yapay katkı maddelerinden uzak duran yerel mutfak mirasını yaşatmaya devam ediyor.