Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde polis, düzenlediği kapsamlı operasyonla kedi eti ticareti yapan bir suç örgütünü çökertti.

Geçen hafta gerçekleştirilen ve günlerce süren operasyonda, 400'den fazla kedi satırdan son anda kurtarıldı. 100 kedi ise ölü ele geçirildi.

Operasyon, toplamda 500 kediyi kurtarak ülkenin en büyük kedi kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

KEDİLERİN DURUMU SON DURUMU NE?

Ho Chi Minh kentinde son dönemde artış gösteren evcil hayvan hırsızlıklarına yönelik başlatılan polis soruşturması, ekipleri kedi eti ticareti yapan şebekenin izine ulaştırdı.

Operasyon kapsamında dokuz şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler; son üç yıldır Ho Chi Minh, Tay Ninh ve An Giang kentleri başta olmak üzere Güney Vietnam genelinde kedi yakalayıp topladıklarını belirtti.

Polisin baskın düzenlediği adreste, içinde yaklaşık 400 canlı kedinin bulunduğu 45 kafes ve yaklaşık 80 ölü kedinin muhafaza edildiği buz dolu dört köpük konteyner bulundu.

Ayrıca farklı bir konumda da 21 kedinin canlı olarak ele geçirildiği bildirildi. Kesilmek üzere kafeslere konulan bazı kedilerin hamile olduğu kaydedildi.

Operasyonun ardından, kurtarılan kedilerden 40'tan fazlası sahipleriyle yeniden bir araya getirildi.

Ancak yetkililer, onlarca kedinin tutuldukları ağır ve olumsuz koşullar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

VİETNAM'DA KEDİ YEMEK YASAL MI?

Vietnam'da kedi ve köpek eti tüketimi yasal ancak satıcıların hayvanların menşeini doğrulayan resmi belgelere sahip olması gerekiyor.

Buna karşın, ülkenin orta kesimindeki Hoi An gibi bazı şehirler, bu tüketimi tamamen durdurmak adına küresel hayvan refahı örgütleriyle ortak çalışmalar yürütüyor.

Güney Kore'nin 2024 yılında köpek etini yasaklamasının ardından Vietnamlı yetkililer de evcil hayvanları ve sahiplerinin haklarını daha iyi korumak adına yasal sistemde düzenlemeler yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Ho Chi Minh kentinde yaşayan öğrenci ve kedi sever An Pham, bu operasyonun toplumda büyük şaşkınlık yarattığını ve kedi eti tüketiminin durdurulması yönündeki farkındalığı önemli ölçüde artırdığını ifade etti.