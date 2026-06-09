Kentte "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tüysüz ve narin yapılı asma yaprağı, mayıs ayının sonunda başlayan hasatla bağlardan toplanıyor.

TEK TEK KOPARILARAK HASAT EDİLİYOR

Üreticilerin sabah ve akşam serinliğinde gerçekleştirdiği hasatta, asma dallarından tek tek koparılan yapraklar taze olarak ya da salamura yapılarak satışa sunuluyor.

Tüysüz, ince ve az damarlı yapısıyla öne çıkan Yapıncak asma yaprağı, özellikle zeytinyağlı sarma yapımında tercih ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2020'de "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, Tekirdağ'ın yanı sıra farklı kentlere de satılıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Yapıncak yaprağını değerli kılan en önemli özelliğin tüysüz, az damarlı ve ince yapılı olması olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret tescilinin ardından Yapıncak yaprağının tanınırlığının arttığını belirten Kiracı, "Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit. Türk mutfağında sarma yapımında kullanılan yapraklar salamuraya işlenerek değerlendiriliyor" dedi.

1 DEKARLIK ALANDA 5 HASAT DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 250 KİLO ELE EDİLİYOR

Bakım şartlarının yerine getirilmesi halinde 5 günlük aralıklarla hasat yapılabildiğini ifade eden Kiracı, yapılan çalışmalarda 1 dekarlık alandan 5 hasat döneminde yaklaşık 250 kilogram yaprak elde edildiğini anlattı.

KİLOSU 300-400 LİRADAN SATILIYOR

Kiracı, yaş Yapıncak yaprağının kilogramının 300 ila 400 lira arasında alıcı bulduğunu, enstitüde hasat edilen yaprakların ise salamura yapılarak satış noktalarında tüketicilere sunulduğunu kaydetti.

Yaprak hasadında üreticilerin en fazla dikkat etmesi gereken konunun ilaçlama olduğunu vurgulayan Kiracı, şunları söyledi:

"Yaprakta en önemli kriter kalıntısız üretim gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde ilaç kalıntısına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Hatta yaklaşık 200 metre mesafedeki ilaçlamalardan bile kalıntı sorunu oluşabileceğini tespit ettik. İlk hasadımız çiçeklenme döneminde 25 Mayıs'ta başladı. Hasat temmuz ayına kadar devam edecek" dedi.

Kiracı, bu yıl 1 tonu enstitüde olmak üzere yaklaşık 5 ton Yapıncak yaprağı hasadı beklendiğini kaydetti.