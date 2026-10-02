Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurnaköy Gişeleri mevkisinde motosikletli sürücünün seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerlediği, yüksek hız yaptığı ve tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği anlar görüntülere yansıdı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sürücünün bu görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Otoyol Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği belirlenerek yakalandı.
331 BİN LİRA CEZA, EHLİYETE İPTAL
Tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 331 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Sürücü hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem de başlatıldı.