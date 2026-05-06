Saçlarda meydana gelen beyazlamalar stres, depresyon, yanlış ya da yetersiz saç bakımı, saçların yeterince beslenememesi ve genetik faktörler gibi farklı nedenler ile otaya çıkabilir. Saç beyazlamasının ana nedeni olan genetik faktörlerin önünde durmak imkansız olsa da, eğer saçlarınız genetik nedenler dışında bir sebepten dolay beyazlıyorsa bu sorunu kolayca giderebilirsiniz.

Saç bakımında kullanılan kimyasal içerikli ürünler saç köklerine zarar vererek uzun vadede saçlarınızın hem daha bakımsız hem de daha cansız görünmesine neden olabilir. Saç bakımında doğal yöntemler tercih ettiğinizde ise saçlarınızın daha canlı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Saç beyazlamasının önüne geçmek de bu şekilde oldukça kolaydır.

Saçlarda oluşan beyazlamalardan kurtulmanın püf noktası sayılan doğal yöntemler ile saçlarınızı uzun yıllar doğal renginde tek tel beyaz saç görmeden taşıyabilirsiniz. İşte tek kullanımda bile etki eden ve saçların beyazlamasını önleyen doğal yöntemler:

BEKTAŞİ ÜZÜMÜ (AMLA) VE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistan'da yüzyıllardır kullanılan bu yöntem, saç pigmentlerini korumak için bir numaradır. Amla, saçtaki melanin üretimini destekleyen yüksek C vitamini içerir. Kurutulmuş amla parçalarını hindistan cevizi yağında siyahlaşana kadar kaynatın. Bu yağı süzüp haftada iki kez saç derinize masaj yaparak uygulayın.

KÖRİ YAPRAKLARI VE TONİK ETKİSİ

Köri yaprakları, saç köklerine canlılık veren ve koyu rengi muhafaza eden B vitaminleri ve antioksidanlar açısından çok zengindir. Bir avuç taze köri yaprağını bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile siyah bir kalıntı oluşana kadar kaynatın. Karışımı soğutup saç diplerinize sürün ve 30 dakika bekleyip yıkayın.

ÇÖREK OTUYAĞI VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

"Ölümden başka her şeye çare" denilen çörek otu, saç foliküllerindeki pigment hücrelerinin zarar görmesini engeller. Saçın kuruyup beyazlamasını zorlaştırır.Eşit miktarda çörek otu yağı ve zeytinyağını karıştırın. Saç diplerine iyice yedirin. Bu karışım sadece beyazlamayı yavaşlatmakla kalmaz, saçın daha gür çıkmasını da sağlar.

SOĞAN SUYU VE LİMON SUYU KARIŞIMI

Kulağa biraz kokulu gelse de soğan suyu, saç köklerinde biriken ve beyazlamaya neden olan hidrojen peroksiti nötralize eden "katalaz" enzimi bakımından zengindir. Soğan suyunu biraz limon suyu ile karıştırın (limon kokuyu biraz bastırır). Saç derisine sürüp 30-40 dakika bekletin. Bu yöntem, beyaz tellerin oluşumunu hücresel düzeyde durdurmaya yardımcı olabilir.