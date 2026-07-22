Geleneksel tarım ürünlerinden beklediği kazancı bir türlü bulamayan ve küçük arazisinden yüksek gelir elde etmek isteyen girişimciler için yepyeni bir dönem başlıyor. Özellikle dondurma ve gıda sanayisinin en stratejik ham maddesi olarak kabul edilen salep orkidesi, son dönemde küçük toprak sahiplerinin adeta yeni gözdesi haline geldi. Doğadan rastgele toplanması çok ağır cezai yaptırımlara tabi olan bu değerli bitki, Tarım Bakanlığı kontrollü tarlalarda sertifikalı olarak üretildiğinde sahibine her yıl katlanarak büyüyen bir servet bırakma potansiyeli sunuyor.

TEK SEERLİK YATIRIM ÖMÜR BOYU SERMAYE

Salep yetiştiriciliğine adım atarken yapılması gereken ilk ve en önemli hamle, tohumluk olarak kullanılacak kaliteli yumruların teminidir. Yaklaşık bir dönümlük, yani bin metrekarelik bir alanı salep tarlasına dönüştürmek için ortalama yüz kilogram sertifikalı tohumluk yumruya ihtiyaç duyuluyor. Toprak hazırlığından organik gübrelemeye, damla sulama altyapısından tohum teminine kadar tüm kurulum masrafları bir araya getirildiğinde, bir dönümlük tarlanın toplam maliyeti kırk beş bin ile yetmiş beş bin Türk Lirası arasında gerçekleşiyor.

Ancak bu işin en cazip yanı, tohum masrafının sadece tek bir seferlik olması. Toprak altındaki ana yumru her sezon yanına yeni kardeş yumrular eklediği için, üretici sonraki yıllarda tohum masrafı ödemediği gibi ana sermayesini de her sezon katlayarak korumuş oluyor.

METREKARE BAŞINA REKOR KAZANÇ

Metrekare başına düşen getiri oranıyla geleneksel tarıma adeta meydan okuyan salep, bir dönümlük alandan sezon sonunda ortalama üç yüz ile dört yüz kilogram arasında yaş yumru hasadı veriyor. Piyasada yaş salep yumrusunun kilogramı kalitesine göre iki bin ile üç bin beş yüz lira arasında alıcı bulurken, kurutulup işlenmiş hali ise on bin ile on üç bin lira seviyelerine kadar tırmanıyor. Bu fiyat istikrarı, salebi tarım sektörünün en güvenli limanlarından biri haline getiriyor.

TARIMDA AYLIK MAAŞ DÖNEMİ

Gelecek sezonun tohumluk ihtiyacını hasat edilen ürünlerin içinden ayırdıktan sonra bile, elden çıkarılan miktarın satışından yıllık net yüz seksen bin ile iki yüz altmış bin Türk Lirası arasında temiz bir kâr kalıyor.

Tarımdaki bu yıllık kazancı düzenli bir maaş gibi düşünüp on iki aya böldüğümüzde ise küçük bir tarladan elde edilen aylık net gelir on beş bin ile yirmi bir bin altı yüz lira bandına denk geliyor. Az alanda yüksek gelir elde etmek ve sürdürülebilir bir iş kurmak isteyenler için salep orkidesi tarımı, geleceğin en parlak yatırımları arasında ilk sırada yer alıyor.