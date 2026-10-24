Rusya’da bir fabrikada çalışan Vladimir Rychagov’un banka hesabına yanlışlıkla yaklaşık 4,5 milyon lira yatırıldı. Paranın yıl sonu ikramiyesi olduğunu düşünen çalışan, iade talebini reddederek otomobil aldı ve ailesiyle başka bir şehre taşındı. Olay, mahkemenin verdiği kararla sonuçlandı.

34 KİŞİNİN MAAŞI TEK HESABA YATIRILDI

Hantı-Mansiysk kentinde yaşanan olayda, şirketin başka bir şubesinde çalışan 34 kişinin maaşı, yazılım hatası nedeniyle Rychagov’un hesabına aktarıldı. Hesabında 7 milyon ruble gören çalışan, bu tutarı yıl sonu ikramiyesi sandı. Banka bildiriminde ödemenin maaş olarak görünmesi de bu düşüncesini güçlendirdi.

PARAYI İADE ETMEYİ REDDETTİ

Şirket, hatayı fark ettikten sonra Rychagov’dan paranın tamamını geri vermesini istedi. Ancak çalışan, internetten yaptığı araştırmanın ardından iade talebini kabul etmedi. Banka dekontundaki maaş açıklamasını gerekçe gösteren Rychagov, parayı geri vermek zorunda olmadığını savundu.

OTOMOBİL ALDI, BAŞKA ŞEHRE TAŞINDI

Şirketle yaşadığı anlaşmazlığın ardından çalışan, paranın bir bölümünü kullanarak otomobil satın aldı ve ailesiyle birlikte Habarovsk kentine taşındı. Bunun üzerine şirket hukuki süreç başlattı ve mahkeme kararıyla çalışanın banka hesaplarına tedbir konuldu.

MAHKEME PARANIN İADESİNE KARAR VERDİ

Davayı inceleyen mahkeme, ödemenin yazılım hatasından kaynaklandığına hükmederek paranın şirkete iade edilmesine karar verdi. Şirketin, çalışanın bir muhasebeciyle iş birliği yaparak usulsüzlük gerçekleştirdiği yönündeki iddiası ise yeterli delil bulunmadığı için kanıtlanamadı.